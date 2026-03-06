Permisos de circulación para el 22 de marzo: requisitos y plazos para solicitarlos

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) habilitará en los próximos días una plataforma digital para solicitar permisos de circulación vehicular de cara a las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo de 2026.

La autorización permitirá que instituciones, empresas y personas que tengan actividades justificadas puedan movilizarse durante la jornada de votación, cuando rige la restricción vehicular en todo el país.

Requisitos para solicitar el permiso

Para gestionar la autorización, los solicitantes deberán presentar de forma digital:

Nota de solicitud firmada , explicando el motivo de la circulación.

Fotocopia del RUAT del vehículo .

Licencia de conducir vigente del conductor.

En los casos excepcionales, la solicitud deberá estar dirigida a la Presidencia del TSE e incluir los datos completos del vehículo y del conductor.

Quiénes pueden tramitar el permiso

Los permisos podrán ser solicitados por:

Instituciones públicas

Empresas privadas vinculadas a servicios esenciales

Empresas de seguridad, telecomunicaciones y transporte

Hoteles, radiotaxis y funerarias

Personas naturales o jurídicas que justifiquen una necesidad excepcional de circulación

La emisión de permisos será realizada por el TSE y por los Tribunales Electorales Departamentales (TED) dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Plazos del trámite

El organismo electoral informó que la plataforma virtual será habilitada en los próximos días, dentro del calendario electoral de las subnacionales 2026.

Una vez aprobado el trámite, los permisos deberán ser recogidos en oficinas de los tribunales electorales departamentales, en fechas que serán comunicadas oficialmente por las autoridades electorales.

Objetivo de la medida

La restricción vehicular durante el día de votación busca garantizar el orden público y facilitar el traslado de material electoral, jurados y personal operativo del Órgano Electoral Plurinacional.

En este proceso electoral, los ciudadanos elegirán gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales en todo el país.

