Giro en el caso del joyero desaparecido: Aprehenden a sospechoso con armas de fuego

Un giro determinante en la investigación por la desaparición del joyero Óscar Luis Porco Calle (38) renovó las esperanzas de su familia por esclarecer el caso. Tras semanas de incertidumbre, efectivos de inteligencia de la Policía aprehendieron a un sujeto que se perfila como el principal sospechoso de la desaparición, ocurrida en pleno centro de la ciudad de Cochabamba.

El sospechoso y las evidencias

El operativo de captura se ejecutó luego de un minucioso seguimiento a las últimas comunicaciones y movimientos de la víctima. El aprehendido, quien también se dedica al rubro de la joyería, fue identificado como la última persona que tuvo contacto con Óscar Porco antes de que se perdiera su rastro.

Durante la intervención, las autoridades hallaron en poder del sospechoso dos armas de fuego, cuya tenencia no pudo ser justificada legalmente. Este hallazgo agrava considerablemente su situación jurídica, mientras la Fiscalía evalúa los cargos por la desaparición y el porte ilícito de armamento.

Antecedentes de una desaparición angustiante

Óscar Porco fue visto por última vez la mañana del 30 de diciembre de 2025. Según los reportes, el joyero salió de su domicilio con rumbo a un negocio ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y Brasil.

Pese a la aprehensión, el paradero de Óscar sigue siendo un misterio. Su familia, que ha movilizado marchas y campañas en redes sociales durante más de 60 días, exige que el detenido declare la verdad sobre lo ocurrido esa mañana de diciembre. La Policía continúa con los operativos de búsqueda y no descarta que existan más personas involucradas en el entorno del sospechoso ahora bajo custodia.

