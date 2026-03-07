La Paz: Colectivos feministas marchan contra los casos de feminicidio

En la antesala del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), colectivos feministas realizaron una movilización en el centro de la ciudad de La Paz para expresar su rechazo al sistema judicial y exigir mayor celeridad en los procesos relacionados con casos de feminicidio.

La protesta se concentró en la plaza del Estudiante y se extendió por el Prado paceño, donde decenas de mujeres tomaron parte de la vía para denunciar la retardación de justicia por parte de jueces y fiscales frente al creciente número de crímenes contra mujeres en el país.

Las organizaciones señalaron que, hasta el 6 de marzo, se han registrado 19 feminicidios en Bolivia, siendo La Paz el departamento con mayor número de casos, seguido de Cochabamba y Santa Cruz.

La movilización también estuvo marcada por la indignación tras el reciente entierro de Maribel, que incluso estaba en etapa de gestación, una de las víctimas de feminicidio que ha generado conmoción entre activistas y familiares.

Durante la protesta, las participantes manifestaron su preocupación por la falta de respuestas efectivas del sistema judicial y demandaron acciones concretas para frenar la violencia contra las mujeres.

Debido a la movilización, se registraron restricciones momentáneas en el tráfico vehicular en el sector del Prado y la plaza del Estudiante, por lo que se recomendó a conductores del transporte público y privado tomar rutas alternas.

Las organizaciones anunciaron que continuarán con actividades y movilizaciones en el marco del 8M, con el objetivo de visibilizar la problemática de la violencia de género y exigir justicia para las víctimas.

