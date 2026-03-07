Minga contra el chikungunya: todo lo que debes saber antes de la jornada

Ante el incremento de casos de chikungunya en Santa Cruz, autoridades y brigadas de salud convocaron a la población a participar en una minga que se realizará este fin de semana en distintos distritos de la ciudad. El objetivo es eliminar criaderos del mosquito transmisor y reducir el riesgo de contagio en los barrios.

La jornada se desarrollará en los distritos 2, 5, 6 y 11, donde equipos de salud, autoridades municipales y vecinos trabajarán de manera conjunta en tareas de limpieza y prevención.

¿Qué es una minga?

Una minga es una jornada de trabajo comunitario en la que la población se organiza para realizar acciones colectivas. En este caso, se busca retirar objetos que acumulen agua, limpiar patios y espacios públicos, y eliminar recipientes que puedan convertirse en criaderos del mosquito transmisor del chikungunya.

Las autoridades recomiendan que, antes del paso de las brigadas, los vecinos revisen sus viviendas y eliminen posibles focos de reproducción del mosquito. Entre las acciones sugeridas están vaciar recipientes con agua como baldes, botellas y macetas, retirar llantas en desuso, limpiar canaletas y desagües, además de sacar cacharros o desechos a la puerta de las casas para que sean retirados por los equipos de limpieza.

Durante la jornada, las brigadas de salud también recorrerán las viviendas para realizar labores de fumigación y control vectorial.

Desde el sector salud recordaron que la prevención comienza en casa y que la eliminación de criaderos es una de las medidas más efectivas para frenar la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el chikungunya.

La invitación está abierta para que todos los vecinos se sumen a la minga y contribuyan a mantener sus barrios libres de mosquitos.

