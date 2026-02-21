TEMAS DE HOY:
Comunidad

Conozca el horario y los objetos que debe sacar para la minga de mañana en Santa Cruz

El Dr. Cristian Quiroga confirma la intervención en las zonas con mayores índices de contagio.

Ximena Rodriguez

20/02/2026 21:59

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz activará este sábado un operativo de gran escala para frenar el avance del chikungunya en la capital. El despliegue se concentrará en los distritos 7 y 8, identificados como las zonas con los números de casos más elevados actualmente.

El Dr. Cristian Quiroga, epidemiólogo del municipio, informó que se ha instruido el despliegue de todo el personal dependiente del Gobierno local para esta minga. “La actividad consiste en la destrucción total de los criaderos de mosquitos en los distritos más afectados”, explicó el especialista.

La logística iniciará a las 8:00 de la mañana con la movilización de aproximadamente 1,000 personas y un robusto equipo de maquinaria pesada. Además, se contará con 11 equipos de fumigación en total, resultado de la coordinación entre el municipio y el SEDES.

Las autoridades instan a la población a colaborar activamente permitiendo el ingreso de los brigadistas a sus hogares para las tareas de concienciación. “Las recomendaciones son que abran las puertas de su domicilio para que nosotros como funcionarios podamos ingresar e indicarles todo lo que se debe de sacar”, enfatizó Quiroga.

Los vecinos deben priorizar la eliminación de objetos que acumulen agua, tales como botellas, floreros, macetas y llantas viejas. Estos elementos representan el principal foco de reproducción del mosquito y serán retirados por los camiones de limpieza durante la jornada.

 

