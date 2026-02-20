Ministra de Salud coordina mejoras sanitarias con indígenas del TIPNIS

La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores Zambrana, sostuvo una reunión con representantes indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) para atender sus demandas y coordinar acciones que permitan fortalecer la atención sanitaria en centros de salud rurales.

Durante el encuentro, los comunarios expusieron las principales necesidades en sus comunidades, entre ellas la falta de personal médico y la limitada dotación de medicamentos en establecimientos ubicados en zonas alejadas de los departamentos de Beni y Cochabamba.

En respuesta, la ministra anunció que su despacho impulsará proyectos orientados a mejorar la cobertura sanitaria y confirmó que realizará inspecciones en el territorio para verificar las condiciones actuales.

“La próxima semana me desplazaré hasta los lugares donde se tengan necesidades en salud porque la prioridad para el Gobierno nacional son los pacientes”, afirmó la autoridad.

La reunión contó con la participación de legisladores y representantes indígenas, quienes destacaron la apertura al diálogo y la disposición del Gobierno para atender las demandas del sector. El cacique mayor del Conisur, José Víctor Moy Noza, valoró los acuerdos alcanzados y subrayó la importancia de fortalecer el acceso a la salud en territorios indígenas.

El Ministerio de Salud reafirmó su compromiso de mejorar la atención médica en áreas rurales, con el objetivo de garantizar servicios oportunos y de calidad para las comunidades del TIPNIS.

