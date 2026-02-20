Empresas de aseo urbano suspenden protesta tras anuncio de diálogo con el Gobierno

Las empresas subcontratadas del servicio de aseo urbano en el municipio de Santa Cruz de la Sierra levantaron este viernes el punto de bloqueo instalado desde el mediodía en inmediaciones del vertedero municipal, tras recibir el anuncio de una próxima reunión entre autoridades locales y nacionales para abordar su demanda de reajuste contractual.

La protesta fue impulsada por representantes de las firmas que prestan servicios para las empresas operadoras del recojo de basura y el entierro sanitario. David Herbas Fernández, representante de Empresas Aseo Urbano El Diez, explicó que el reclamo se centra en la falta de una adenda contractual que permita actualizar los costos operativos.

“Los contratos actuales no contemplan un mecanismo de reajuste. Se necesita un decreto del Gobierno central para que se puedan realizar las modificaciones necesarias. El incremento del combustible y el aumento salarial nos han afectado directamente”, sostuvo.

Herbas añadió que la situación impacta en todos los niveles del servicio: maquinaria pesada, hierro sanitario, personal operativo y logística en general. Según indicó, hasta el momento no se ha logrado acordar con la Alcaldía ni con las empresas operadoras un ajuste que permita equilibrar los costos.

Por su parte, Marcelo Delfín, gerente de operaciones de las empresas Piraí y El Diez, señaló que la situación es “insostenible” y que el pedido principal es que se establezca un cuarto intermedio mientras se desarrollan las gestiones ante instancias nacionales.

“Tenemos información extraoficial de que Emacruz se reunirá la próxima semana con autoridades nacionales para buscar una solución. Estamos hablando de cerca de 2.000 trabajadores, es decir, 2.000 familias que dependen de este servicio”, afirmó.

Delfín destacó que, pese a la medida de presión, los subcontratistas decidieron no paralizar el servicio de recolección de residuos sólidos por tratarse de una actividad esencial de salud pública. “No podemos detener un servicio tan importante para la ciudad”, remarcó.

En la misma línea, Franco Escalante, representante de una de las empresas encargadas del recojo, advirtió que si no se logra un reajuste que restablezca el equilibrio financiero, la continuidad del servicio podría verse comprometida en el futuro.

La manifestación se registró en la zona de San Miguel de los Junos y fue suspendida cerca al mediodía tras el anuncio del gerente de Emacruz, Ricardo Oviedo, sobre la gestión de reuniones a nivel nacional.

Aunque el bloqueo fue levantado y el recojo de basura se realiza con normalidad, las empresas mantienen estado de alerta a la espera de resultados concretos en las negociaciones.

