El ferrobús vuelve a la Chiquitania tras seis años y pone a prueba el retorno del tren de pasajeros

Después de seis años de silencio sobre rieles, la región chiquitana de Santa Cruz vuelve a mirar al tren con esperanza. El ferrobús, un servicio que marcó una etapa de conexión y turismo para el oriente boliviano, retomará operaciones este viernes 27 de febrero, despertando expectativa entre pasajeros, operadores turísticos y autoridades que ven en su retorno una señal de reactivación económica.

La iniciativa es resultado de una coordinación entre el Gobierno, la Ferroviaria Oriental (FO) y comités cívicos, y apunta a dinamizar la economía local y fomentar el turismo en la ruta Santa Cruz–Puerto Quijarro.

El retorno de este transporte, catalogado como de “altísima gama”, no solo busca reconectar a los pueblos del oriente boliviano, sino que se plantea como una prueba de fuego para la sostenibilidad del transporte ferroviario de pasajeros en el país.

Un modelo de gestión bajo la lupa

Sin embargo, la reactivación llega con una condición clara: la evaluación permanente.

Según Cynthia Aramayo, directora de la Unidad Técnica de Ferrocarriles (UTF), el servicio fue suspendido anteriormente porque operar un tren con baja ocupación resulta “tremendamente caro e insostenible”.

“Para que esto sea factible hemos quedado en que vamos a ir analizándolo. Cada tres meses se evaluará el comportamiento de la ocupación y recién al sexto mes se tomará una decisión. Necesitamos corroborar si el transporte está teniendo una respuesta favorable de la población”, explicó.

Aramayo precisó que el objetivo inicial es alcanzar el 100% de ocupación en un equipo que resulta más económico de operar que un tren de pasajeros convencional. No obstante, dejó abierta la posibilidad de habilitar nuevamente el tren de pasajeros, siempre que la demanda lo justifique.

“Estamos retomando el ferrobús para fomentar el turismo en la región y, si realmente se ve la necesidad y hay demanda por más espacios, después podemos implementar el tren de pasajeros. No estamos cerrados a nada”, añadió.

Detalles técnicos y operativos

De acuerdo con información de FO, el ferrobús cuenta con capacidad para 42 pasajeros y operará inicialmente con frecuencia semanal. El servicio partirá de Santa Cruz los viernes a las 18:00 y retornará desde Puerto Quijarro los domingos a las 16:00.

El gerente de relaciones externas de FO, Ángel Sandoval, informó que la unidad se encuentra en una fase de rigurosas pruebas técnicas para garantizar la seguridad, tras permanecer inactiva durante seis años.

“Estamos realizando pruebas técnicas para detectar cualquier falla, considerando que es una unidad que ha estado sin operación durante un largo periodo”, señaló.

Sandoval enfatizó que el objetivo es ofrecer un servicio que combine confort, eficiencia y seguridad.

En cuanto a las tarifas, se prevé que el costo total del tramo oscile entre Bs 120 y Bs 150, con precios diferenciados para las estaciones intermedias, los cuales deberán ser aprobados por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

Impacto en la Chiquitania: turismo y comercio

Para los líderes cívicos, el ferrobús es sinónimo de progreso. Dino Franco, segundo vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, expresó optimismo sobre el impacto regional del servicio.

“El ferrobús va a reactivar la economía de la Chiquitania, va a impulsar el turismo y traer nuevamente el progreso y el desarrollo que tanto necesita la región”, afirmó.

Según Franco, el beneficio no se limitará al transporte de pasajeros, sino que alcanzará al comercio local y a la economía informal, ya que el servicio contempla paradas en estaciones intermedias como Cotoca, Pailón, San José de Chiquitos y Roboré, entre otras.

Hacia un futuro tren de pasajeros

El desempeño del ferrobús será determinante para proyectos de mayor envergadura. Autoridades del Gobierno y FO coinciden en que, si la demanda supera la capacidad actual, se gestionará el retorno del tren de pasajeros de mayor capacidad. No obstante, advierten que la estabilidad social será clave para el éxito del proyecto.

Ante amenazas de bloqueos en zonas como Roboré, Aramayo fue enfática al señalar que este tipo de medidas perjudican directamente el desarrollo.

“Si hay bloqueos, ¿cómo vamos a sacar servicios?, ¿cómo vamos a trabajar con nuevos proyectos?”, cuestionó.

Una alternativa frente al transporte por carretera

La reactivación del ferrobús también surge como una alternativa frente al transporte por carretera. Actualmente, el viaje en bus desde Santa Cruz hasta Puerto Quijarro tiene un costo que va desde Bs 170 en bus cama hasta Bs 250 en servicio suite cama. El ferrobús ingresará al mercado con una tarifa menor, buscando captar a pasajeros que priorizan precio, seguridad y experiencia de viaje.

, con énfasis en el turismo interno y en la recuperación de un medio de transporte que forma parte de la memoria colectiva cruceña.

Itinerario del ferrobús

Salida: Santa Cruz, viernes 18:00

Retorno: Puerto Quijarro, domingo 16:00

Paradas: Cotoca, Puerto Pailas, Pailón, Cañada Larga, Tres Cruces, Pozo del Tigre, El Tinto, Quimome, Piococa, San José, Taperas, Chochis, Roboré, Aguas Calientes, El Carmen, Yacuses, Puerto Suárez y Puerto Quijarro.



