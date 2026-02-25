Santa Cruz de la Sierra: 465 años de una historia que late en San José de Chiquitos, sitio donde comenzó todo 

En vísperas de celebrar los 465 años de la fundación de Santa Cruz de la Sierra, el departamento vuelve su mirada hacia el municipio de San José de Chiquitos, el lugar donde comenzó todo.

Este municipio, reconocido como la ‘cuna de la cruceñidad’, resguarda los vestigios de la ciudad que hoy se alza como el municipio más importante de Bolivia, invitando a los ciudadanos a reencontrarse con su identidad a través de la Ruta Histórica y Turística Santa Cruz la Vieja.

A través de la Ruta Histórica y Turística Santa Cruz la Vieja, las instituciones buscan que cada ciudadano comprenda la génesis de la región que hoy es el motor económico de Bolivia, redescubriendo una ciudad que fue planificada y pujante desde su origen en 1561.

El origen de una identidad



La historia sitúa la fundación en 1561, cuando Ñuflo de Chaves estableció el primer asentamiento que llevaría el nombre de Santa Cruz, en honor a su ciudad natal en Extremadura. Sin embargo, la ciudad no permaneció inmóvil. Traslados, conflictos y reconfiguraciones territoriales marcaron sus primeras décadas, hasta consolidarse en el lugar donde hoy se levanta la capital cruceña.

Para Israel Rivera Panoso, guía de turismo, el 26 de febrero de 1561 marca el momento en que "convergen el viejo mundo con el nuevo mundo".

“Aunque el crecimiento de San José de Chiquitos ha sido mayormente propio y ha enfrentado desafíos geopolíticos, su valor como capital histórica permanece intacto”, destaca Panoso.

Por su parte Ruddy Cuéllar, director del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Cepad), enfatiza que visitar este sitio es un deber cívico, ya que considera importante que todos los cruceños, bolivianos y extranjeros visiten y conozcan el origen de nuestra historia, la génesis donde todo empezó.

“Santa Cruz de la Sierra nació en este lugar, donde hoy es San José de Chiquitos, y por lo tanto forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura, del conocimiento que debe tener todo ciudadano que nace en Santa Cruz y que vive en Santa Cruz. Por lo tanto, creo que es la premisa importante para que todo ciudadano pueda conocer su historia su cultura y su identidad”, señaló Cuéllar.

El director del Cepad invitó a toda la sociedad cruceña, a todos los ciudadanos que viven en Santa Cruz, que viven en Bolivia y que viven en el mundo, a que recorran los pasos que dio Ñuflo de Chaves, donde va a poder encontrar precisamente ese territorio, ese esa ciudad primeriza 1561.

“Este es el lugar de origen, este es el lugar de Génesis de Santa Cruz y por lo tanto invitamos a toda la gente a que pueda compartir con nosotros la historia”, acotó.

Tres paradas obligatorias en la ruta histórica

La Ruta Histórica y Turística Santa Cruz la Vieja destacada para este aniversario comprende tres hitos fundamentales que permiten revivir los 43 años en los que la ciudad estuvo asentada en Chiquitos:

1. Museo Santa Cruz la Vieja: Inaugurado el 26 de febrero de 2023, funciona como el centro de interpretación histórica esencial para entender el proceso evolutivo de la región antes de visitar los restos arqueológicos que fueron descubiertos en el Parque Arqueológico Santa Cruz la Vieja. Sin embargo, pese a la importancia histórica de este espacio, apenas 20.000 personas la han visitado desde su apertura, situación que las instituciones quieren revertir y hacer que sea una parada obligatoria para todo cruceño, boliviano y turista extranjero que quiera conocer el génesis de la ‘ciudad de los anillos’.

Un área protegida creada en 1989 donde aún se encuentran los cimientos de la primera fundación. Ruddy Cuéllar, director de la Cepad, destaca que allí hubo "una vida económica, política, administrativa, social y productiva" activa durante casi medio siglo.

3. Mirador Ñuflo de Chaves: Este sitio tiene una carga simbólica profunda. Fue allí donde el fundador, al notar la similitud del paisaje con su tierra natal en Extremadura, España, decidió bautizar a la nueva ciudad como Santa Cruz de la Sierra.

Cultura, sabor y tradición

Visitar San José de Chiquitos no es solo un ejercicio de memoria histórica. Es recordar que Santa Cruz nació en territorio chiquitano, una región que siglos después se convertiría en epicentro cultural con las Misiones Jesuíticas, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Sin embargo, más allá de las piedras y los monumentos,que forman parte de la "Ruta Saborearte". La riqueza cultural también se manifiesta en la música barroca y misional.

Actos protocolares

Para conmemorar el aniversario de la fundación de Santa Cruz de la Sierra, se han programado verbenas populares y una sesión del Concejo Municipal en el mismo sitio arqueológico, buscando que el visitante (pozoca, en lengua originaria) absorba la riqueza histórica del lugar.

Como bien señala Rivera Panoso: "El cruceño si no conoce su historia no está completo".

La invitación queda abierta para que toda la sociedad recorra los pasos de Ñuflo de Chaves y descubra esa "ciudad primeriza" que dio inicio a la historia de la región.

Una metrópoli colonial revelada por la tecnología

Aunque Santa Cruz de la Sierra fue trasladada décadas después a las orillas del río Piraí, su primer asentamiento a orillas del Río Sutó fue una verdadera capital durante 43 años.

Recientes estudios realizados por la Gobernación y la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano, utilizando tecnología LIDAR, han ratificado la magnitud de Santa Cruz la Vieja.

Este avance tecnológico ha revelado que la ciudad primeriza no era un asentamiento menor, sino un diseño urbanístico muy planificado con más de 60 manzanas en una superficie de 90 hectáreas.

Según los expertos, este descubrimiento busca generar conciencia, empoderamiento, identidad y civismo en las actuales y nuevas generaciones al demostrar la importancia que tuvo la región desde sus inicios en la geografía sudamericana.

Cuatro siglos y medio después, la realidad es radicalmente distinta. Santa Cruz ya no es un enclave remoto del oriente colonial.y lidera sectores estratégicos como la agroindustria, la producción alimentaria y el comercio.

La identidad cruceña se ha construido entre tradición y modernidad. Entre la música barroca de las misiones y el ruido constante de una metrópoli en expansión. Entre el orgullo regional y los desafíos de una ciudad que crece a ritmo acelerado.

