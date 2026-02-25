El video del horror que revela cómo una bengala mató a 41 personas en un bar de Suiza en Año Nuevo

Lo que debía ser una noche de gala para recibir el año terminó en una de las peores catástrofes recientes de la región. El Ministerio Público del Valais sacó a la luz un video clave que confirma la hipótesis inicial: el fuego dentro del bar Le Constellation fue provocado por pirotecnia en un espacio cerrado y sin medidas de seguridad.

El instante del caos: 18 segundos fatales

La grabación, que ya es pieza central en el expediente judicial, muestra una escena aterradora por su simplicidad. Cyane Panine, una joven moza francesa de 24 años, aparece sobre los hombros de un compañero mientras sostiene dos botellas de champagne con bengalas encendidas, informa el portal TN.

En cuestión de segundos, las chispas alcanzan los paneles de espuma del techo. El material, altamente inflamable, se enciende de forma fulminante, propagando el fuego por todo el local ante la mirada de cientos de personas. El saldo es desgarrador: 41 muertos y 115 heridos, de los cuales 58 permanecen todavía hospitalizados a casi dos meses del siniestro.

"Explotación y agotamiento": El drama detrás de la tragedia

La figura de Cyane Panine, quien falleció en el incendio, generó una agria disputa entre su familia y la gerencia del bar. Mientras que la dueña del local, Jessica Moretti, intentó suavizar el vínculo afirmando que quería a Cyane "como a una hermana menor", la familia de la joven estalló en indignación.

A través de su abogado, los padres denunciaron que la relación era estrictamente profesional y que no existía tal cercanía. Además, revelaron un trasfondo de explotación laboral: aseguran que, poco antes de la tragedia, Cyane había manifestado un profundo agotamiento físico y psicológico, además de denunciar una total falta de empatía por parte de sus empleadores.

Un giro en la investigación y ayudas oficiales

Para la fiscalía, el video no solo señala el origen del fuego, sino que pone el foco sobre los propietarios y las autoridades locales. La investigación busca determinar por qué un establecimiento de este calibre operaba con materiales tan peligrosos en el techo y por qué el local llevaba años sin recibir una inspección oficial de seguridad antiincendios.

Ante la magnitud del desastre, el gobierno helvético ha tomado cartas en el asunto:

Se entregará una ayuda federal de 50.000 francos suizos (54.800 euros) a cada herido hospitalizado y a los familiares de los fallecidos.

Esta suma se sumará a los 10.000 francos suizos (11.000 euros) ya anunciados previamente por el cantón del Valais.

La prestación total por afectado ascenderá a unos 65.800 euros, una medida que deberá ser ratificada mediante una ley federal urgente en el Parlamento.

La justicia suiza intenta ahora determinar si la tragedia pudo haberse evitado con una simple inspección de rutina que nunca llegó, mientras la comunidad de Crans-Montana intenta recuperarse del luto.

