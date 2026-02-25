Esta es la lista de los heridos tras el vuelco de una camioneta en Villa Montes

Un trágico accidente de tránsito se registró la mañana de este miércoles en la ruta alterna que une Villa Montes con la comunidad de Resistencia, en la zona cercana al río río Pilcomayo. Una camioneta que transportaba a más de 14 personas terminó volcada a la altura de la comunidad de Cardonal, dejando como saldo una mujer fallecida y al menos ocho heridos de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes, los ocupantes participaban presuntamente en actividades relacionadas con una campaña política en territorio del pueblo Weenhayek, en el departamento de Tarija. La mayoría de los pasajeros provenía de la comunidad de Algarrobal y habría sido invitada a realizar labores de recolección de caraguatas para la elaboración de artesanías, cuando ocurrió el fatal hecho.

La víctima fue identificada como Carmela Aparicio Sánchez, quien falleció a consecuencia del impacto. Según información preliminar, deja en la orfandad a una bebé.

Los heridos fueron identificados como:

Miguel Pérez Ruiz

Dalila Sánchez Torrez

Marta Sánchez Torrez

Margarita Sánchez Torrez

Maritza Aparicio Sánchez

Tania Aparicio Sánchez

Domingo Sánchez Torrez

Juan Carlos Segundo

Mariela Pérez Peña

Atalia Sánchez Retamozo

Doria Sánchez Retamozo

María Nela Segundo Pérez (9 años)

Carlos Miguel Torrez Sánchez

Personal del Organismo Operativo de Tránsito, dependiente del Comando de Frontera Policial de Villa Montes, se constituyó en el lugar para auxiliar a los afectados. Los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital de segundo nivel del municipio, donde reciben atención médica.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente.

