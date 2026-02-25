TEMAS DE HOY:
Policial

Tragedia en Cochabamba: mujer cae del piso 11 de un edificio judicial

El hecho se conoció alrededor del mediodía, cuando personal policial se constituyó en el lugar para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes.

Red Uno de Bolivia

25/02/2026 13:29

Una mujer de aproximadamente 50 años perdió la vida este miércoles tras caer del piso 11 del edificio Edificio Pinto Palace, ubicado sobre la calle Jordán, frente al Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba.

El hecho se conoció alrededor del mediodía, cuando personal policial se constituyó en el lugar para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes. En el inmueble funcionan varias oficinas de juzgados civiles.

 

 

 

De manera preliminar, se manejan distintas hipótesis en torno a lo ocurrido. Una de ellas señala que la mujer habría perdido el equilibrio cuando sus anteojos cayeron, mientras que otra versión indica que se encontraba balanceándose antes de precipitarse al vacío.

No obstante, las circunstancias exactas del hecho aún no han sido confirmadas oficialmente y el caso se encuentra en proceso de investigación por parte de las autoridades competentes.

