¿Lo llevará al Mundial o no? La decisión de Ancelotti sobre Neymar

Según reportes de la prensa internacional y del periodista Fabrizio Romano, el entrenador italiano no convocará a Neymar para los próximos partidos amistosos que disputará la Selección de fútbol de Brasil antes del Mundial. La información también fue respaldada por ESPN Brasil y ha generado incertidumbre sobre la presencia del actual jugador del Santos Futebol Clube en la máxima cita del fútbol.

La ausencia del delantero en esta convocatoria aumenta las dudas sobre su estado físico y su ritmo competitivo. Neymar viene de recuperarse recientemente de una lesión y no ha mostrado su mejor versión en los últimos compromisos, incluido el duelo ante Novorizontino, donde no logró marcar diferencias y Santos quedó eliminado en cuartos de final.

Anteriormente, Carlo Ancelotti había manifestado que llevaría al Mundial a los futbolistas que se encuentren en óptimas condiciones físicas. Sin embargo, su decisión de prescindir de Neymar para los amistosos frente a Francia, Croacia y Egipto abre un interrogante sobre si el astro brasileño logrará recuperar su lugar en la lista definitiva.

Por ahora, el futuro de Neymar en el Mundial permanece en suspenso y dependerá de su evolución en los próximos meses.

