La IA lo tiene claro: ya tiene al ganador del duelo de hoy entre Real Madrid y Benfica, ¿quién será?

El Real Madrid Club de Fútbol recibe al Sport Lisboa e Benfica en el estadio Santiago Bernabéu por la vuelta de la eliminatoria rumbo a octavos de final de la UEFA Champions League. El duelo llega cargado de tensión tras lo ocurrido en el partido de ida, donde un cruce entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni desató una fuerte polémica por presuntos insultos racistas.

En lo estrictamente deportivo, el conjunto merengue se impuso por 1-0 en la ida gracias a un gol de Vinícius y ahora intentará sellar la clasificación en casa. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa llega tras caer 2-1 ante Osasuna en LaLiga, resultado que lo relegó al segundo puesto del campeonato doméstico. Sin embargo, el gran objetivo sigue siendo avanzar en Europa en busca de una nueva consagración continental.

El Benfica, por su parte, afronta el compromiso sin Prestianni y con la obligación de remontar la serie. El equipo portugués viene de vencer 3-0 al AVS en la Primeira Liga y se ubica tercero en su torneo local. Para avanzar, necesitará una actuación histórica en Madrid ante el máximo ganador del certamen.

Según los modelos predictivos elaborados con Inteligencia Artificial —en este caso, Google Gemini— el Real Madrid parte como amplio favorito . Los algoritmos le otorgan aproximadamente un 66% de probabilidades de victoria al conjunto blanco. El empate aparece con un 17%, mismo porcentaje asignado a un eventual triunfo del Benfica. Además, la proyección señala una probabilidad alta, entre el 55% y 60%, de que ambos equipos conviertan al menos un gol.

La mesa está servida para una nueva noche europea en el Bernabéu, donde fútbol, tensión y pronósticos tecnológicos se combinan en un duelo que promete emociones fuertes.

Mira la programación en Red Uno Play