Senamhi alerta sobre crecida de ríos y pronostica lluvias para el fin de semana en Cochabamba

El director regional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en Cochabamba, Erick Sosa, informó que se registró un incremento en los niveles de varios ríos del departamento tras las intensas precipitaciones de los últimos días y advirtió que las lluvias continuarán durante el fin de semana.

Explicó que estuvo vigente un aviso meteorológico desde el domingo hasta este miércoles, que pronosticaba precipitaciones cercanas a los 60 milímetros, principalmente en el trópico de Cochabamba.

Asimismo, indicó que está activo un aviso hidrológico por el aumento súbito de niveles en los ríos: Arque, Tapacarí e Ichilo, cuyas crecidas podrían afectar hasta el viernes.

En cuanto al pronóstico para el fin de semana, Sosa señaló que se prevén precipitaciones en todo el departamento. En la zona andina se esperan acumulados aproximados de 5 milímetros; en los valles, entre 5 y 10 milímetros; y en el trópico, los registros podrían superar los 20 milímetros.

El Senamhi recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente en las zonas cercanas a ríos, ante el riesgo de desbordes y crecidas repentinas.

