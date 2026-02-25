Senamhi alerta sobre crecida de ríos y pronostica lluvias para el fin de semana en Cochabamba

Las lluvias de los últimos días elevaron niveles de ríos y podrían continuar hasta el fin de semana.
25/02/2026 11:56

El director regional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en Cochabamba, Erick Sosa, informó que se registró un incremento en los niveles de varios ríos del departamento tras las intensas precipitaciones de los últimos días y advirtió que las lluvias continuarán durante el fin de semana.
Asimismo, indicó que está activo un aviso hidrológico por el aumento súbito de niveles en los ríos: Arque, Tapacarí e Ichilo, cuyas crecidas podrían afectar hasta el viernes.
El Senamhi recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente en las zonas cercanas a ríos, ante el riesgo de desbordes y crecidas repentinas.
