La Paz: vecinos del macrodistrito 17 bloquean por falta de obras en la avenida Nieves Linares

La intersección de las calles Mercado y Colón, del centro de la ciudad de La Paz, amaneció bloqueada este miércoles por vecinos y transportistas del macrodistrito 17 en protesta por la falta de rehabilitación de la avenida Nieves Linares. La medida de presión se instaló en inmediaciones del Palacio Consistorial y afecta la circulación vehicular.

Los movilizados aseguran que la problemática se arrastra desde hace tres años, tiempo en el que —afirmaron— no hubo proyectos ni presupuesto asignado para una vía que consideran estructural para el sector.

“Transporte perjudicado, comercio perjudicado, casas que se nos vienen. Prácticamente se está destruyendo el sector. Es muy lamentable que en tres años no tengamos atención”, manifestó uno de los dirigentes.

Según los vecinos, más de 20 zonas del distrito se ven impactadas por el deterioro de la avenida, entre ellas Villa Armonía, Kupini e Irpavi 2, que dependen de esta conexión para su movilidad diaria.

“Es una avenida que conecta a varias zonas. La preocupación es grande porque no se está solucionando una vía estructural que conecta a muchas zonas y ya son tres años esperando un proyecto y un presupuesto”, señaló la presidenta de Alto San Isidro.

Los dirigentes denunciaron que la falta de intervención está provocando el colapso de cámaras y afectaciones en vías adyacentes debido al peso y al desvío del tráfico. “No podemos descansar, porque están colapsando las cámaras por el peso que se está haciendo en las vías adyacentes”, advirtieron.

Anunciaron que la protesta se mantendrá durante la jornada y los movilizados dieron un plazo de 48 horas para ser recibidos por el alcalde Iván Arias.

“Este es nuestro primer aviso. Vamos a protestar hasta que el alcalde nos reciba y podamos solucionar este problema. Caso contrario, vamos a masificar todo el distrito 17”, anunciaron, anticipando que podrían ampliar las medidas con la participación de las 24 zonas que conforman el macrodistrito.

Los vecinos exigen proyectos concretos, inversión y obras de estabilización de suelos, argumentando que la falta de atención pone en riesgo viviendas y la seguridad de las familias. Mientras tanto, el bloqueo generó congestión en el centro paceño y se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades municipales en las próximas horas.

