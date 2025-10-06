Bloqueo ‘indefinido’ en Abapó paraliza ruta Santa Cruz–Camiri y conexión con Argentina

Desde las 06:00 de este lunes 6 de octubre, pobladores del municipio de Abapó instalaron un bloqueo indefinido sobre la carretera Santa Cruz–Camiri, principal vía hacia el sur del país y la ruta internacional que conecta con Argentina.

La medida, que afecta al transporte interdepartamental y transfronterizo, fue asumida ante la falta de respuesta a sus demandas por parte del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho.

Los comunarios, encabezados por el Comité de Bloqueo de Abapó, exigen que la primera autoridad departamental se haga presente en el lugar para instalar un diálogo. Entre sus principales demandas están proyectos de electrificación, regalías hidrocarburíferas, educación y desayuno escolar.

“Estamos exigiendo que el gobernador Camacho baje al lugar del bloqueo para iniciar el diálogo”, declaró Padilla.

La protesta generó un fuerte impacto en el transporte interprovincial y nacional. Desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz, se informó que las salidas hacia el sur están siendo condicionadas y que los pasajeros deben realizar trasbordos para continuar viaje. Las rutas hacia Yacuiba, Camiri y la frontera argentina son las más afectadas.

A la presión de Abapó se suma el municipio de Cabezas, donde se prevé la instalación de un segundo punto de bloqueo, lo que complicará aún más la circulación de personas y mercancías hacia el Chaco y el vecino país.

El Consejo de Capitanes Guaraní de Santa Cruz (Ccgsc) ya había advertido durante el fin de semana que retomarían la medida si la Gobernación no atendía sus 12 demandas. Los pobladores recalcan que no habrá cuartos intermedios ni flexibilización hasta lograr una respuesta concreta.

