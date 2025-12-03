Suben precios del menudo en Santa Cruz y comerciantes anuncian cierre de puestos este jueves

La presidenta de la Asociación de Participación y Control Social de Santa Cruz (Acovicruz), Fernanda Sejas, expresó su preocupación por el incremento “desmedido” en los precios del menudo en los mercados de la capital cruceña.

“Se nos ha subido el precio del menudo cuando la carne, el kilo gancho, está bajando. Antes comprábamos el menudo a 180 o 250 bolivianos, luego llegó a 350, y hoy alcanza entre 650 y 700 bolivianos”, señaló.

La dirigente explicó que la problemática radica en los intermediarios, quienes condicionan la venta y buscan al mejor postor para los servicios de faena en los frigoríficos privados. “Ellos quieren que les paguemos la misma proporción que a los servicieros, y eso termina encareciendo el producto final para los comerciantes y consumidores”, agregó.

Ante esta situación, Acovicruz decidió convocar a un paro del sector. Este jueves 4 de diciembre, los puestos de venta de menudo permanecerán cerrados como medida de presión para que se regularice el precio de este producto de la canasta familiar.

En un recorrido por el mercado Abasto, los comerciantes confirmaron que los precios han subido significativamente. La panza, que antes se vendía entre 20 y 25 bolivianos, ahora alcanza hasta 35 bolivianos por unidad; mientras que el hígado, que se ofrecía a 12 o 15 bolivianos, se comercializa actualmente a 20 bolivianos.

“Las ventas han bajado porque la población ya no compra como antes. Antes llevaban dos o tres kilos, ahora apenas un cuarto o medio kilo”, explicó una comerciante, quien trabaja en el mercado.

Además, lamentó la falta de control por parte de las autoridades municipales sobre los intermediarios que encarecen el producto final.

