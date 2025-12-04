Intensifican operativos por secuestro a mano armada en Ichilo, Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) mantiene operativos constantes en la provincia de Ichilo, en Santa Cruz tras el reporte de un secuestro a mano armada de un hombre de nacionalidad peruana.

El subcomandante de la Felcc, Julio Baldivieso, señaló que, por motivos de seguridad, aún no pueden brindar detalles específicos sobre la investigación.

“Se adelanta de que no tenemos una denuncia formal, de todas maneras ya se están tomando los recaudos correspondientes”, indicó. Además, agregó que tanto el Departamento de Análisis Criminal como el Departamento Técnico ya están trabajando en el caso.

Sobre la cooperación de la población, el oficial afirmó: “Vamos a continuar con los operativos constantes, bueno, esperando la cooperación y sobre todo la denuncia de los familiares de la víctima”.

Extranjeros aprehendidos

En otro hecho, la Felcc informó sobre la aprehensión de ciudadanos brasileños acusados de causar destrozos y robos en centros de abastecimiento.

“Se ha procedido ya la aprehensión de 18 ciudadanos brasileños plenamente identificados por las víctimas, los mismos que en su paso por Warnes y por diferentes centros de abastecimiento han procedido a realizar robos”, explicó el subcomandante.

Sobre la audiencia de medidas cautelares, aclaró: “Por la cantidad y por la seguridad que tenemos que tener nosotros mismos, se va a llevar a cabo acá (en Santa Cruz). De todas maneras, eso lo va a determinar el juez”.

Mira la programación en Red Uno Play