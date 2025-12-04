Arancel cero en tecnología reduciría la inflación y generaría empleo, según economista

La implementación del arancel cero para la importación de productos tecnológicos tendrá un impacto positivo en la economía boliviana, tanto en la reducción de la inflación como en la generación de nuevas fuentes de empleo, según explicó el economista Waldo López.

El especialista destacó que la eliminación de aranceles permitirá que los dispositivos tecnológicos ingresen al país a un costo menor, lo cual se reflejará directamente en los precios al consumidor.

“Desde el punto de vista del bienestar de las personas, indudablemente que es positivo, porque van a bajar los precios de los productos importados y eso también va a llegar a bajar la inflación en Bolivia”, afirmó.

López recordó que la inflación nacional tiene dos componentes: uno interno, ligado a la producción de alimentos, y otro externo, asociado a bienes importados. En ese marco, la reducción en los precios de equipos tecnológicos no solo tendrá un efecto técnico en los índices económicos, sino también en la percepción ciudadana.

“Cuando la gente ve que los equipos bajan de precio, siente que las cosas están bajando, y eso genera una sensación positiva”, explicó.

El economista también proyectó que la medida impulsará la creación de empleo. Indicó que, al incrementarse la circulación y adquisición de tecnología, surgirán nuevas necesidades de mantenimiento, reparación y soporte técnico. “Vamos a tener que contar con personas que reparen, que arreglen y que hagan el mantenimiento de esa tecnología”, señaló.

Finalmente, López subrayó que la mayor incorporación tecnológica favorece el crecimiento económico, ya que mejora procesos productivos, reduce costos y aumenta la eficiencia.

