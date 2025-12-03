Ucrania vuelve a atacar el oleoducto que conecta a Rusia con Hungría

Kiev, 3 dic (EFE)

Ucrania ha vuelto a atacar el oleoducto Druzhba que conecta Rusia con Hungría y Eslovaquia, los dos países de la UE que siguen importando crudo ruso de forma directa.

Según fuentes de la inteligencia militar ucraniana (GUR) citadas por medios ucranianos como Hromadske o el Kyiv Post, el ataque fue llevado a cabo por agentes de esta estructura del Ministerio de Defensa de Kiev con un explosivo activado de forma remota que dañó el conducto a su paso por territorio ruso.

Este acto de sabotaje tuvo lugar este lunes. Canales de Telegram rusos informaron previamente de una explosión al paso del oleoducto por las inmediaciones de la ciudad de Taganrog de la región de Rostov, en el sur de Rusia.

La agencia Ukrinform citó a una fuente de GUR que señaló que las fuerzas ucranianas llevaron a cabo el ataque contra el oleoducto cerca de la localidad de Kazinski Visilki, en el tramo que transcurre entre Taganrog, a orillas del mar Negro, y Lipetsk, en el sur de Rusia.

Una fuente del GUR declaró al diario Kyiv Post: "La red de crudo ruso, que financia al agresor y a su complejo militar-industrial, seguirá explotando y ardiendo hasta que el enemigo ponga fin a sus ataques contra Ucrania".

El pasado verano Ucrania había reivindicado cuatro ataques contra el oleoducto que incrementaron de manera significativa las tensiones con Hungría, que se abastece a través de esta infraestructura y los calificó de agresiones contra su seguridad energética y soberanía nacional.

El último ataque se produjo el 22 de agosto, contra una estación de bombeo situada cerca de la localidad de Naytopovichi, en la región rusa de Briansk y cerca de la triple frontera con Ucrania y Bielorrusia.

El Gobierno húngaro acusa a Kiev de actuar contra los intereses húngaros mientras los ucranianos insisten en su derecho a atacar cualquier infraestructura que ayude a Rusia a financiar su guerra contra su país.

En respuesta, el Ministerio de Exteriores húngaro prohibió la entrada en el país y en el espacio Schengen del comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados ucraniano, considerado el responsable de los ataques.

Hungría y Eslovaquia son los dos únicos países europeos que siguen importando petróleo directamente de Rusia.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, acordó en noviembre con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, una moratoria de un año para que Budapest pueda seguir comprando petróleo de Rusia sin que le afecten las sanciones a las exportaciones de crudo rusas aprobadas por Washington. EFE

