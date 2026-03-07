“Hagamos el continente grande otra vez”: el mensaje de Rodrigo Paz al llegar a la cumbre de Trump

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, llegó este sábado a la ciudad de Miami para participar en la cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario boliviano publicó un mensaje al arribar al evento: “Hagamos el continente grande otra vez”, en referencia al encuentro regional que reúne a varios líderes del continente.

Según información oficial, Paz fue recibido por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

En días previos, Leavitt explicó que la cumbre tiene como objetivo “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, en un encuentro que congrega a presidentes y líderes políticos de América.

De acuerdo con la agenda oficial, el mandatario boliviano participará este sábado en las sesiones de la cumbre y sostendrá reuniones bilaterales con otros jefes de Estado.

Al mediodía está previsto un almuerzo con el presidente Trump, mientras que por la tarde y la noche mantendrá encuentros con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, además de otros dignatarios internacionales.

La agenda continuará el domingo 8 de marzo, cuando Paz participará en un encuentro con un think tank internacional, junto a académicos, empresarios, analistas y figuras políticas.

Según la Casa Blanca, los mandatarios que confirmaron su participación en la cumbre “Escudo de las Américas” son:

Javier Milei (Argentina)

José Antonio Kast (Chile)

Rodrigo Chaves Robles (Costa Rica)

Luis Abinader (República Dominicana)

Daniel Noboa (Ecuador)

Nayib Bukele (El Salvador)

Nasry Asfura (Honduras)

José Raúl Mulino (Panamá)

Santiago Peña (Paraguay)

Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago)

Mira la programación en Red Uno Play