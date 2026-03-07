Trump recibe a Rodrigo Paz en Miami para la cumbre “Escudo de las Américas”

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, arribó la mañana de este sábado a la ciudad de Miami, en Estados Unidos, para participar en la cumbre denominada “Escudo de las Américas”, convocada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

Según la información oficial, el jefe de Estado boliviano fue recibido por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

A través de su cuenta en la red social X (Twitter), Paz expresó: “Hagamos el continente grande otra vez”, en referencia a su participación en el encuentro regional.

En días previos, Leavitt explicó que la cumbre tiene como objetivo “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”.

De acuerdo con la agenda oficial, el mandatario boliviano participará este sábado en las sesiones de la cumbre y sostendrá reuniones bilaterales. Al mediodía tiene previsto un almuerzo con el presidente Trump, mientras que por la tarde y noche se realizarán encuentros con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y otros líderes internacionales.

El presidente Paz también informó que busca impulsar una agenda económica para el país. “Ya estamos en Miami para iniciar una agenda de trabajo intensa y pragmática. Buscamos consolidar la seguridad jurídica y abrir las puertas de los mercados globales para Bolivia. Avanzamos con paso firme para atraer inversiones que se traduzcan en oportunidades reales para todos”, señaló.

Según la Casa Blanca, entre los mandatarios que confirmaron su asistencia a la cumbre “Escudo de las Américas” figuran Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Chaves Robles (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago).

Para el domingo 8 de marzo, Paz tiene previsto reunirse con un importante think tank estadounidense en un encuentro con académicos, empresarios, analistas y políticos, con el objetivo de dialogar sobre inversiones y cooperación económica para Bolivia, según ABI.

