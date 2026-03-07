Clima inestable en Bolivia: anuncian lluvias y tormentas en varias capitales

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que para este sábado 7 de marzo se prevén lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país, principalmente en el occidente y la región de los valles.

Occidente

En el occidente del país las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas durante la jornada.

En La Paz se pronostican tormentas eléctricas con temperaturas que oscilarán entre 9°C y 20°C.

Además, se prevén tormentas eléctricas por la tarde y lluvias durante la noche.

En El Alto se registrará un comportamiento similar, con temperaturas entre 6°C y 16°C, con tormentas eléctricas por la tarde y lluvias durante la noche.

Por su parte, Oruro presentará lluvias con valores que estarán entre 6°C y 19°C, con tormentas eléctricas en horas de la tarde y precipitaciones durante la noche.

Mientras tanto, Potosí tendrá tormentas eléctricas con temperaturas entre 8°C y 19°C. Se prevén lluvias por la mañana, tormentas eléctricas por la tarde y nuevamente precipitaciones por la noche.

Senamhi pronostica lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país este sábado.

Valles

En la región de los valles también se esperan lluvias y tormentas durante la jornada.

En Cochabamba se registrarán temperaturas entre 16°C y 26°C, con lluvias por la mañana, tormentas eléctricas por la tarde y precipitaciones nuevamente por la noche.

En Sucre, las temperaturas oscilarán entre 13°C y 24°C, con lluvias durante la mañana, tormentas eléctricas por la tarde y lluvias nuevamente por la noche.

Por su parte, Tarija presentará tormentas eléctricas con temperaturas entre 16°C y 22°C, además de lluvias por la mañana, tormentas por la tarde y precipitaciones durante la noche.

Oriente

En la región oriental se prevé cielo mayormente nuboso con posibilidad de tormentas eléctricas en algunas zonas.

En Santa Cruz de la Sierra se pronostica cielo nuboso con temperaturas entre 21°C y 28°C, con probabilidad de tormentas por la tarde y precipitaciones durante la noche.

En Trinidad se esperan tormentas eléctricas con temperaturas entre 22°C y 28°C, además de lluvias por la mañana, tormentas por la tarde y precipitaciones nuevamente por la noche.

Finalmente, Cobija registrará tormentas eléctricas y lluvias con temperaturas entre 22°C y 30°C, con una alta probabilidad de precipitaciones durante la jornada.

Mira la programación en Red Uno Play