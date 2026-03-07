El Comité pro Santa Cruz se pronunció sobre la renuncia de la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos y aseguró que su salida representa un acto de “justicia” para la población que impulsó el proceso autonómico en el país.

El presidente de la institución cívica, Stello Cochamanidis, afirmó que Barrientos representaba el trabajo del centralismo y consideró necesario que en el Gobierno del presidente Rodrigo Paz se designe a un delegado presidencial autonómico que se dedique exclusivamente a impulsar la construcción del modelo 50/50.

“Se hizo justicia con un pueblo, con la población que trabajó, que luchó, que consiguió autonomía, que le arrancó al centralismo la autonomía que hoy tenemos, que no es por la que votamos ni la que merecemos, pero ese es el trabajo que hoy tenemos que hacer: recuperar competencias y recuperar autonomía”, señaló Cochamanidis.

El líder cívico sostuvo que, a su criterio, la presencia de Barrientos en el Ejecutivo respondía a una visión centralista del poder. “Con esta persona lo único que se estaba viendo era el trabajo del centralismo, de que de una u otra forma se quiere aferrar al poder”, indicó.

En ese contexto, insistió en que el Gobierno debería designar a una autoridad específica encargada de impulsar el denominado “50/50”, propuesta que busca equilibrar la distribución de recursos y competencias entre el nivel central y las regiones.

Asimismo, Cochamanidis informó que el Comité pro Santa Cruz y las instituciones que forman parte de la entidad trabajan en la elaboración de una “agenda cruceña”, la cual será presentada al presidente Rodrigo Paz.

“Esta agenda cruceña marca cómo debemos seguir todos los bolivianos para trabajar en libertad, para que haya desarrollo y para que podamos producir y ejercer esa autonomía”, afirmó.

El cívico adelantó que el documento incluirá propuestas que, según dijo, podrían implementarse de manera inmediata, especialmente en áreas consideradas prioritarias como salud y educación.

Mira la programación en Red Uno Play