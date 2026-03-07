Félix Patzi busca retornar a la Gobernación: "La Paz ha retrocedido económicamente"

El exgobernador y líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, busca retomar el mando del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. En Que No Me Pierda, Patzi justificó su postulación señalando un estancamiento en los indicadores productivos y la falta de inversión en infraestructura que, a su juicio, ha relegado al departamento frente a otras regiones del país.

El diagnóstico: Estancamiento del PIB paceño

Patzi fundamenta su retorno en la necesidad de recuperar el liderazgo económico que, asegura, se perdió tras su salida en 2021. "La Paz ha retrocedido económicamente en términos de crecimiento económico. En 2018 igualamos a Santa Cruz con un 28% [de aporte al PIB]. Llegamos ahora a 2026 y ha retrocedido al 25% nuevamente, mientras Santa Cruz creció al 31%", explicó el candidato.

Para el sociólogo y docente universitario, la clave de este retroceso radica en la paralización de la inversión pública y la ausencia de alianzas estratégicas. "Nosotros teníamos alrededor de 70 empresas trabajando en caminos, asfaltados y puentes... esa continuidad ya no existe, se ha dejado prácticamente", afirmó, cuestionando la visión "estatista" de la actual administración.

Los cuatro pilares de la propuesta

La plataforma electoral del MTS para 2026 se sostiene sobre proyectos de gran escala que buscan generar oportunidades para los nuevos profesionales paceños y frenar la migración:

Puerto Seco en Callutaca: Ubicado entre Laja y El Alto, Patzi propone una concesión privada en terrenos de la Gobernación para dinamizar el comercio exterior. "Yo estoy calculando, por lo menos, tendríamos un 5% de crecimiento económico instalando ese puerto seco", señaló. Planta de Energía Solar en Patacamaya: Aprovechando la radiación del altiplano, habló de una planta con capacidad de exportación a Chile y Perú. "Permitiría un ingreso económico a la institución y un crecimiento de al menos el 8%", aseguró, mencionando el interés de empresas de China, Alemania y Rusia. Industrialización de la Basura: El candidato propone transformar los residuos en energía, agua y fertilizantes en la zona de Senkata. Citó el ejemplo de Suiza, donde esta industria es un pilar del PIB. "Es cuestión de ejecutarlas y la gente, como se dice, ve y cree... desde los hogares van a empezar a clasificar y vender basura", enfatizó. Turismo en el Norte de La Paz: Propone potenciar los aeropuertos de Ixiamas y Apolo mediante paquetes turísticos hacia el Madidi. Criticó la capacidad actual de transporte aéreo, sugiriendo que "hay que invitar a empresas aéreas privadas... porque BOA prácticamente no abastece a nada".

Inversión y Alianzas Público-Privadas

Frente a la reducción del presupuesto nacional por la caída de los ingresos del gas, Patzi apuesta por las Alianzas Público-Privadas (APP) y el potenciamiento de cooperativas y empresas comunitarias.

"El presupuesto nacional se estaba achicando, por lo tanto no permitía más inversión pública, pero tenía más potencialidades para concesiones privadas. Alianzas público-privadas, tiene que darse eso", sentenció.

Finalmente, el candidato hizo un llamado a la población para evaluar los perfiles antes de emitir su voto el próximo 22 de marzo: "Voten por gente con experiencia y capacidad de gestión".

