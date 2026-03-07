Bombero voluntario se recupera tras agresión durante accidente aéreo en El Alto

En medio del caos generado por el trágico accidente aéreo ocurrido el pasado viernes en El Alto, un joven bombero voluntario se destacó por su valentía y compromiso al ayudar a las víctimas. Se trata de Ignacio Bayá Nacif, quien, mientras auxiliaba a los heridos, fue agredido con una pedrada en la cabeza que le provocó serias complicaciones de salud.

Ignacio se encontraba colaborando junto a brigadistas y personal médico en las labores de rescate, cuando, en un momento de confusión y adrenalina, recibió un golpe que inicialmente no sintió debido a la urgencia de la situación. Sin embargo, días después, la inflamación derivada del impacto comenzó a afectarle, obligándolo a recibir atención médica especializada.

“En el momento solo sentí el golpe y como no me llegó a afectar mayormente, seguí con mi trabajo”, relató Ignacio durante una entrevista en Que No Me Pierda. “Fue días después que empecé a sentir dolores de cabeza y problemas de visión, lo que me llevó a internarme en la clínica”.

Su madre, Patricia, recordó la angustia que vivió la familia al ver la gravedad de la situación, pero destacó el apoyo recibido por parte de la población, instituciones, empresas y el Ministerio de Salud, que contribuyeron a agilizar los estudios y tratamientos necesarios.

“Estamos muy agradecidos con todos quienes nos ayudaron. Gracias a ese apoyo, Ignacio pudo recibir atención rápida y hoy iniciar su rehabilitación”, señaló Patricia.

Actualmente, Ignacio se encuentra en proceso de recuperación y ha iniciado la fisioterapia para recuperar la movilidad de sus brazos y piernas. A pesar de la complejidad del golpe, los médicos le aseguraron que, con paciencia y rehabilitación, podrá recuperar la funcionalidad completa de su cuerpo.

“Poco a poco puedo moverme, caminar con ayuda de un bastón, y eso me da mucha motivación para seguir adelante”, comentó Ignacio, destacando su esperanza de regresar pronto a las labores de voluntariado.

Tanto Ignacio como su madre aseguraron que seguirán comprometidos con el voluntariado, conscientes de los riesgos que implica, pero convencidos de la importancia de brindar ayuda a quienes más lo necesitan.

