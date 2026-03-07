No se confunda, así puede identificar las diferencias clave entre chikungunya e influenza

Santa Cruz atraviesa una compleja situación de sindemia, donde la presencia simultánea de varias patologías exige que la población no se confunda al identificar sus dolencias. Es fundamental reconocer si los síntomas corresponden a chikungunya o influenza para recibir la atención médica pertinente.

La principal diferencia radica en el mecanismo de transmisión y el compromiso respiratorio de cada paciente. Mientras el chikungunya se transmite por la picadura del mosquito Aedes, la influenza se contagia por gotas respiratorias al toser o estornudar.

En cuanto a la sintomatología, existen señales inequívocas que ayudan a que usted no se confunda:

Chikungunya: Presenta fiebre alta súbita, pero no tiene síntomas respiratorios como tos o congestión.

Influenza: Se manifiesta con fiebre moderada a alta, acompañada obligatoriamente de congestión y secreción nasal.

El dolor físico es otro factor determinante, ya que el chikungunya provoca un "dolor muy intenso en las articulaciones que puede durar meses o incluso años". Por el contrario, la influenza suele generar un malestar general más ligado a dolores musculares y cansancio que puede derivar en neumonía.

La piel también ofrece pistas visuales para que el paciente no se confunda durante los primeros días del cuadro clínico. El chikungunya puede presentar manchas o erupciones cutáneas al inicio, una característica que no se observa en los casos de influenza.

Finalmente, las autoridades de salud recomiendan observar la evolución del agotamiento físico en ambos casos. Mientras el cansancio en el chikungunya es "intenso y prolongado", en la influenza este puede agravarse rápidamente si aparecen complicaciones pulmonares graves.

