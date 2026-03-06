"Necesitamos conocer la mezcla": Mecánicos piden a YPFB la ficha técnica de la gasolina con aditivos

El combustible con aditivos comenzó a distribuirse en los surtidores del país con el objetivo de mejorar su calidad y evitar daños en los motores de los vehículos. Sin embargo, desde el sector técnico consideran necesario conocer los detalles de la mezcla para brindar mayor certeza a la población.

El presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Guido Moreno, explicó que la implementación de aditivos como detergentes y antioxidantes podría ayudar a mejorar el desempeño del combustible y reducir la formación de residuos en los motores.

“Los detergentes lo que hacen es limpiar la carbonilla o residuos que se puedan formar a partir de la combustión, mientras que el antioxidante retarda la oxidación de la base del combustible, evitando la formación de nuevos depósitos”, señaló.

Moreno indicó que los problemas reportados por conductores en las últimas semanas —como fallas al encender el vehículo o apagones repentinos— podrían estar relacionados con una combustión incompleta generada por las bajas propiedades fisicoquímicas del combustible.

Según explicó, esta situación favorecía la formación acelerada de depósitos en los motores. “Es normal que se forme carbonilla, pero el problema es que se formaba en una semana lo que debería formarse en un año”, afirmó.

El especialista también señaló que cuando el daño ya se presenta en el vehículo, la única solución suele ser la reparación mecánica. “Si ya llegó a parar al taller, la solución es reparar, incluso desarmar el motor, porque el problema puede volverse recurrente”, indicó.

En cuanto a la calidad del combustible, Moreno señaló que deben controlarse varios parámetros técnicos, entre ellos el octanaje, el nivel de azufre y la presencia de “gomas”, residuos que se forman en la gasolina y que pueden afectar el funcionamiento del motor si se encuentran en niveles elevados.

Pese al optimismo sobre la incorporación de aditivos, el Colegio de Ingenieros Mecánicos pidió a las autoridades y a YPFB que hagan públicas las fichas técnicas y hojas de seguridad tanto de los aditivos como de la nueva mezcla de combustible.

“Nosotros como especialistas podemos interpretar esa información y traducirla en un lenguaje más cotidiano para la población”, sostuvo Moreno.

El ingeniero señaló que actualmente existe incertidumbre debido a la falta de documentación oficial sobre la composición del combustible que será distribuido en los surtidores del país.

Aun así, considera que la aplicación de estos aditivos podría reducir gradualmente las fallas en los motores y las visitas a los talleres mecánicos.

