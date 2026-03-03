TEMAS DE HOY:
Nacionales

SREC de YPFB: cómo registrar daños por gasolina y acceder a compensación

La plataforma de YPFB promete compensaciones más rápidas y transparentes. Estos son los beneficios y requisitos que debes cumplir para acceder al resarcimiento.

Silvia Sanchez

03/03/2026 9:13

SREC en marcha: lo que necesitas para cobrar por daños de gasolina. Foto Vecteezy
Bolivia

Escuchar esta nota

El Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), implementado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), fue diseñado para ofrecer un proceso ágil, técnico y transparente a los propietarios de vehículos que reporten daños por gasolina “desestabilizada”.

La expectativa es clara: acelerar las compensaciones, reducir tiempos de respuesta y evitar trámites innecesarios.

¿Qué beneficios ofrece el SREC?

  • Compensaciones más rápidas, especialmente en casos leves.

  • Validación con bases de datos oficiales, lo que brinda mayor seguridad y evita fraudes.

  • Evaluación técnica por peritos, para determinar con objetividad el grado de daño.

  • Proceso digital y estandarizado, que reduce costos operativos y tiempos de espera.

  • Protección al usuario, con control institucional y criterios transparentes.

El sistema cruza información con B-Sisa, RUAT, SEGIP y SOAT antes de definir la compensación.

¿Cómo reportar tu caso?

Los usuarios pueden iniciar el proceso a través de:

  • WhatsApp: 72150600

  • Centro de Atención al Usuario: 50850088

Ambos canales están habilitados para orientar y registrar los reportes.

Cronograma según número de placa

El registro se realizará por etapas:

  • Placas terminadas en 1 a 5: del martes 3 al domingo 8 de marzo.

  • Placas terminadas en 6 a 0: del lunes 9 al domingo 15 de marzo.

  • Rezagados: del 16 al 31 de marzo.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder a la compensación, debes contar con:

  • RUAT

  • Cédula de identidad

  • Número de celular

  • SOAT vigente

  • Cuenta bancaria y nombre del banco

  • Detalle de daños (facturas, fotografías, informes técnicos, recibos, etc.)

  • Declaración jurada

  • Finiquito de liquidación

¿Cómo se evaluarán los daños?

Los peritos técnicos clasificarán los casos en:

  • Leve: pago ágil mediante declaración jurada y finiquito digital.

  • Medio o grave: requieren evaluación adicional antes de definir el monto de compensación.

El objetivo, según YPFB, es garantizar un proceso transparente, evitar reclamos fuera del universo afectado y brindar respuestas concretas a los propietarios que buscan recuperar la normalidad en sus actividades.

