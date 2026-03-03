SREC de YPFB: cómo registrar daños por gasolina y acceder a compensación

La plataforma de YPFB promete compensaciones más rápidas y transparentes. Estos son los beneficios y requisitos que debes cumplir para acceder al resarcimiento.
03/03/2026 9:13
Escuchar esta nota
El Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), implementado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), fue diseñado para ofrecer un proceso ágil, técnico y transparente a los propietarios de vehículos que reporten daños por gasolina “desestabilizada”.
La expectativa es clara: acelerar las compensaciones, reducir tiempos de respuesta y evitar trámites innecesarios.
¿Qué beneficios ofrece el SREC?
Compensaciones más rápidas, especialmente en casos leves.
Validación con bases de datos oficiales, lo que brinda mayor seguridad y evita fraudes.
Evaluación técnica por peritos, para determinar con objetividad el grado de daño.
Proceso digital y estandarizado, que reduce costos operativos y tiempos de espera.
Protección al usuario, con control institucional y criterios transparentes.
El sistema cruza información con B-Sisa, RUAT, SEGIP y SOAT antes de definir la compensación.
¿Cómo reportar tu caso?
Los usuarios pueden iniciar el proceso a través de:
WhatsApp: 72150600
Centro de Atención al Usuario: 50850088
Ambos canales están habilitados para orientar y registrar los reportes.
Cronograma según número de placa
El registro se realizará por etapas:
Placas terminadas en 1 a 5: del martes 3 al domingo 8 de marzo.
Placas terminadas en 6 a 0: del lunes 9 al domingo 15 de marzo.
Rezagados: del 16 al 31 de marzo.
¿Cuáles son los requisitos?
Para acceder a la compensación, debes contar con:
RUAT
Cédula de identidad
Número de celular
SOAT vigente
Cuenta bancaria y nombre del banco
Detalle de daños (facturas, fotografías, informes técnicos, recibos, etc.)
Declaración jurada
Finiquito de liquidación
¿Cómo se evaluarán los daños?
Los peritos técnicos clasificarán los casos en:
Leve: pago ágil mediante declaración jurada y finiquito digital.
Medio o grave: requieren evaluación adicional antes de definir el monto de compensación.
El objetivo, según YPFB, es garantizar un proceso transparente, evitar reclamos fuera del universo afectado y brindar respuestas concretas a los propietarios que buscan recuperar la normalidad en sus actividades.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30