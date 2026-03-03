SREC de YPFB: cómo registrar daños por gasolina y acceder a compensación

El Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), implementado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), fue diseñado para ofrecer un proceso ágil, técnico y transparente a los propietarios de vehículos que reporten daños por gasolina “desestabilizada”.

La expectativa es clara: acelerar las compensaciones, reducir tiempos de respuesta y evitar trámites innecesarios.

¿Qué beneficios ofrece el SREC?

Compensaciones más rápidas , especialmente en casos leves.

Validación con bases de datos oficiales , lo que brinda mayor seguridad y evita fraudes.

Evaluación técnica por peritos , para determinar con objetividad el grado de daño.

Proceso digital y estandarizado , que reduce costos operativos y tiempos de espera.

Protección al usuario, con control institucional y criterios transparentes.

El sistema cruza información con B-Sisa, RUAT, SEGIP y SOAT antes de definir la compensación.

¿Cómo reportar tu caso?

Los usuarios pueden iniciar el proceso a través de:

WhatsApp: 72150600

Centro de Atención al Usuario: 50850088

Ambos canales están habilitados para orientar y registrar los reportes.

Cronograma según número de placa

El registro se realizará por etapas:

Placas terminadas en 1 a 5: del martes 3 al domingo 8 de marzo.

Placas terminadas en 6 a 0: del lunes 9 al domingo 15 de marzo.

Rezagados: del 16 al 31 de marzo.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder a la compensación, debes contar con:

RUAT

Cédula de identidad

Número de celular

SOAT vigente

Cuenta bancaria y nombre del banco

Detalle de daños (facturas, fotografías, informes técnicos, recibos, etc.)

Declaración jurada

Finiquito de liquidación

¿Cómo se evaluarán los daños?

Los peritos técnicos clasificarán los casos en:

Leve: pago ágil mediante declaración jurada y finiquito digital.

Medio o grave: requieren evaluación adicional antes de definir el monto de compensación.

El objetivo, según YPFB, es garantizar un proceso transparente, evitar reclamos fuera del universo afectado y brindar respuestas concretas a los propietarios que buscan recuperar la normalidad en sus actividades.

Mira la programación en Red Uno Play