Paso a paso: cómo reportar fallas por gasolina desestabilizada

El SREC habilitó líneas telefónicas y WhatsApp para que propietarios registren posibles afectaciones y accedan al sistema de resarcimiento.

Silvia Sanchez

03/03/2026 9:37

Paso a paso: cómo reportar fallas por gasolina desestabilizada. Imagen referencial El Tiempo.
Bolivia

El Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) habilitó un número de WhatsApp y una línea telefónica para que los propietarios de vehículos afectados por gasolina “desestabilizada” puedan informar su caso y acceder al sistema de resarcimiento.

Una vez realizado el registro, los datos serán cruzados con las bases de B-Sisa, RUAT, SEGIP y SOAT, con el fin de evaluar los daños y determinar responsabilidades.

Cronograma de registro según terminación de placa

  • Placas que terminen en 1 al 5: del martes 3 al domingo 8 de marzo.

  • Placas que terminen en 6 al 0: del lunes 9 al domingo 15 de marzo.

  • Rezagados: del lunes 16 al martes 31 de marzo.

Números habilitados

Los usuarios podrán realizar el registro desde el martes 3 de marzo a través de:

  • WhatsApp: 72150600

  • Centro de Atención al Usuario: 50850088

Las autoridades recomiendan respetar el cronograma establecido para agilizar el proceso de evaluación y atención de los casos reportados.

