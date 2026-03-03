Paso a paso: cómo reportar fallas por gasolina desestabilizada

El SREC habilitó líneas telefónicas y WhatsApp para que propietarios registren posibles afectaciones y accedan al sistema de resarcimiento.
03/03/2026 9:37
El Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC) habilitó un número de WhatsApp y una línea telefónica para que los propietarios de vehículos afectados por gasolina “desestabilizada” puedan informar su caso y acceder al sistema de resarcimiento.
Una vez realizado el registro, los datos serán cruzados con las bases de B-Sisa, RUAT, SEGIP y SOAT, con el fin de evaluar los daños y determinar responsabilidades.
Cronograma de registro según terminación de placa
Placas que terminen en 1 al 5: del martes 3 al domingo 8 de marzo.
Placas que terminen en 6 al 0: del lunes 9 al domingo 15 de marzo.
Rezagados: del lunes 16 al martes 31 de marzo.
Números habilitados
Los usuarios podrán realizar el registro desde el martes 3 de marzo a través de:
WhatsApp: 72150600
Centro de Atención al Usuario: 50850088
Las autoridades recomiendan respetar el cronograma establecido para agilizar el proceso de evaluación y atención de los casos reportados.
