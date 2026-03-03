TEMAS DE HOY:
Comunidad

A más de un mes del sparring, ¿qué se sabe del menor que quedó en coma tras entrenar?

La madre del menor pide ayuda para trasladar a su hijo a un hospital de tercer nivel y así cubrir la deuda con la clínica para concretar el traslado. “Les pido de corazón que nos colaboren”, expresó.

Red Uno de Bolivia

03/03/2026 9:32

Esto se sabe del menor que quedó en coma tras sparring. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Ha transcurrido más de un mes desde que un adolescente quedó en coma luego de participar en un sparring. Según el más reciente reporte médico, brindado por su madre, Rosario Rodríguez, el menor continúa en terapia intensiva y no ha mostrado signos de despertar.

“Aún no ha levantado mi hijo, el informe médico es que él sigue en coma. Mi hijo sigue en cama, no ha reaccionado todavía. Los fisioterapeutas dicen que tiene más movimientos en su cuerpo, pero todavía no ha despertado, no ha abierto los ojitos. Muy pronto con sus oraciones y la ayuda del Señor Dios se levantará”, expresó la madre durante un contacto con el programa El Mañanero.

Rodríguez señaló que, aunque existen algunos movimientos corporales, el adolescente permanece conectado a un respirador y bajo monitoreo constante. Indicó que en un inicio no era posible trasladarlo debido a su estado crítico, pero ahora solicita que sea recibido en un hospital público para reducir los costos.

“Por favor ya he mandado la solicitud al Hospital Japonés, al San Juan de Dios, les pido de corazón que me den campo para llevarlo a mi hijo. Día a día aquí en la clínica suben los costos de atención médica”, manifestó.

 

 

En el plano económico, la familia enfrenta una fuerte deuda. Según detalló la progenitora, ya se cancelaron cerca de Bs 90.000 gracias a la colaboración de la población mediante rifas y kermesse; sin embargo, aún restan más de Bs 80.000 por pagar.

“Hemos cancelado casi Bs 90.000 y falta cancelar más de Bs 80.000 en la clínica. Con la ayuda de la población hemos avanzado, pero todavía necesitamos apoyo”, explicó.

Entre lágrimas, Rodríguez aseguró que no guarda rencor, pero sí exige justicia. “Yo no lo mandé a mi hijo a que le pasé esto, solo lo mandé a entrenar. Dios los perdone a ellos, la justicia que se haga cargo. Pido justicia para estas personas, que no quede esto impune, mi hijo es un niño bueno”, afirmó.

Finalmente, reiteró su pedido solidario a la ciudadanía. “Les pido de corazón que nos colaboren con un granito de arena y, sobre todo, con sus oraciones para que mi hijo pronto esté de pie”, concluyó.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 750 89 336.

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

