“No continuaré acompañando la gestión del Vicepresidente”: Freddy Vidovic renuncia a la Vicepresidencia

Freddy Alejandro Vidovic Falch, considerado la mano derecha del vicepresidente Edmand Lara, presentó su renuncia a la Vicepresidencia, argumentando que su decisión busca preservar la “armonía institucional” y evitar mayores tensiones.

El anuncio fue realizado este martes mediante una publicación en su cuenta de Facebook, días después de que el Ministerio Público confirmara que lo investiga por presunta usurpación de funciones.

En su mensaje, Vidovic aseguró que, “en el marco del respeto a la institucionalidad democrática”, mantuvo una posición “reflexiva y técnica” respecto a determinadas decisiones adoptadas por el Órgano Ejecutivo.

“Estoy convencido de que toda diferencia debe encauzarse por las vías del diálogo, la legalidad y la construcción institucional”, escribió, subrayando que su salida responde a la necesidad de priorizar la estabilidad.

Agregó que, cuando existen visiones distintas sobre cómo abordar ciertos desafíos, lo más prudente es actuar con “madurez institucional” y privilegiar la armonía por encima de diferencias circunstanciales.

Investigación y reestructuración

Vidovic, quien se desempeñaba como secretario general de la Vicepresidencia, enfrenta una investigación iniciada por el Ministerio Público.

En primera instancia fue nombrado ministro de Justicia; sin embargo, en medio de diferencias entre el vicepresidente Lara y el presidente Rodrigo Paz, el Gobierno eliminó esa cartera.

Posteriormente, Lara lo incorporó a la estructura de la Vicepresidencia, que más adelante fue objeto de un ajuste presupuestario impulsado por el Ministerio de la Presidencia.

El Ejecutivo puso en vigencia el Decreto Supremo 5552, que reestructuró la Vicepresidencia y eliminó la Secretaría General que lideraba Vidovic.

“Vocación de servicio”

En la parte final de su pronunciamiento, Vidovic expresó que espera volver a asumir responsabilidades públicas cuando existan condiciones coherentes con sus convicciones.

“Confío en que, en un futuro cercano, acudiré nuevamente al llamado de Bolivia con la misma responsabilidad, compromiso y vocación de servicio”, concluyó.

La renuncia se produce en un contexto de tensiones políticas y ajustes institucionales que marcan una nueva etapa en la Vicepresidencia.

Mira la programación en Red Uno Play