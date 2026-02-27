TEMAS DE HOY:
Política

Mediante Decreto 5557, Rodrigo Paz designa a Heby Ponce de León como vocal del TED Tarija

El nuevo vocal representará al Órgano Ejecutivo en el Tribunal Electoral Departamental de Tarija, de cara a las elecciones subnacionales del 22 de marzo.

Silvia Sanchez

27/02/2026 9:23

Rodrigo Paz designa a Heby Ponce de León como vocal del TED Tarija. Imagen TED Tarija.
Tarija, Bolivia

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, designó este jueves a Heby Ponce de Leon Mendieta como vocal electoral del Tribunal Electoral Departamental de Tarija (TED), en representación del Órgano Ejecutivo.

La designación fue oficializada mediante el Decreto Supremo 5557, cuyo artículo único establece que la nueva autoridad tomará posesión del cargo conforme a las formalidades de ley.

De cara a las subnacionales

Ponce de León se sumará a los vocales electos por el Legislativo, quienes tienen a su cargo la organización y preparación de las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo, cuando se elegirán gobernador, alcaldes, asambleístas y concejales.

Actualmente, los vocales titulares del TED Tarija son:

  • Hermes Ivan Arce Conde

  • Carlos Martin Lema Bacarreza

  • Maily Heidy Alvarado Fernandez

  • Adriana Carolina Flores Alconz

Como vocales suplentes figuran:

  • Mirna Olivia Centellas Delgado

  • Claudia Marcela Chale Perez

  • Alberto Fidel Lema Mealla

  • Boris Andres Auza Corvera

Con esta designación, el TED Tarija refuerza su estructura institucional en la recta final hacia el proceso electoral.

