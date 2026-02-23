Sala Constitucional ordena a Medrano eliminar videos contra presidente del TSE

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz concedió tutela a favor del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, dentro de una acción de protección de privacidad interpuesta contra Juan Carlos Medrano.

Mediante resolución emitida este 23 de febrero, la Sala dispuso la eliminación inmediata de los videos difundidos en redes sociales que contenían declaraciones en contra de la autoridad electoral. Los vocales constitucionales consideraron que dichas publicaciones vulneraron derechos fundamentales relacionados con la honra, la reputación y la dignidad.

La acción fue presentada luego de que Medrano difundiera en reiteradas ocasiones, a través de plataformas digitales, acusaciones que no contaban con respaldo documental ni sustento verificable.

La acción de protección de privacidad tiene como finalidad resguardar derechos vinculados a la intimidad personal y familiar, así como la honra y reputación, cuando estos resultan amenazados o afectados por actos de terceros.

Desde el entorno del TSE se aclaró que la acción constitucional no busca restringir la libertad de expresión, sino garantizar que este derecho se ejerza dentro del marco del respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado.

