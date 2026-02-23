TEMAS DE HOY:
Política

Sala Constitucional ordena a Medrano eliminar videos contra presidente del TSE

La Justicia concedió tutela a favor de Gustavo Ávila y dispuso retirar de redes sociales contenidos que vulneraron su honra y reputación.

Juan Marcelo Gonzáles

23/02/2026 19:39

Foto: Gustavo Ávila y Juan Carlos Medrano
Santa Cruz

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz concedió tutela a favor del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, dentro de una acción de protección de privacidad interpuesta contra Juan Carlos Medrano.

Mediante resolución emitida este 23 de febrero, la Sala dispuso la eliminación inmediata de los videos difundidos en redes sociales que contenían declaraciones en contra de la autoridad electoral. Los vocales constitucionales consideraron que dichas publicaciones vulneraron derechos fundamentales relacionados con la honra, la reputación y la dignidad.

La acción fue presentada luego de que Medrano difundiera en reiteradas ocasiones, a través de plataformas digitales, acusaciones que no contaban con respaldo documental ni sustento verificable.

La acción de protección de privacidad tiene como finalidad resguardar derechos vinculados a la intimidad personal y familiar, así como la honra y reputación, cuando estos resultan amenazados o afectados por actos de terceros.

Desde el entorno del TSE se aclaró que la acción constitucional no busca restringir la libertad de expresión, sino garantizar que este derecho se ejerza dentro del marco del respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado.

 

 

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

