Juan Carlos Medrano: “Hoy se acaba el socialismo en Bolivia”

Medrano emitió su voto y, visiblemente optimista, destacó la participación ciudadana.

Charles Muñoz Flores

17/08/2025 11:55

Juan Carlos Medrano, candidato a la vicepresidencia por la alianza APB-Súmate. FOTO: Maggy Talavera.
Santa Cruz, Bolivia

En el marco de la jornada electoral, el candidato a la vicepresidencia por la alianza APB-Súmate, Juan Carlos Medrano, emitió su voto en el colegio 24 de Septiembre de Santa Cruz.

Antes de ingresar al recinto, Medrano hizo una declaración política contundente: “El día de hoy se acaba el socialismo en Bolivia y empezamos la transformación”, afirmó en alusión al proyecto político que comparte con Manfred Reyes Villa.

El candidato se mostró optimista con la participación ciudadana: “Muy contento porque la gente está saliendo a votar, no se ha quedado en sus casas. La gente sabe que es importante sacar hoy al socialismo y cambiar el país”.

También informó que Reyes Villa llegará a Santa Cruz en las próximas horas para acompañar a los candidatos de la alianza en diferentes recintos. La jornada concluirá en la casa de campaña de la alianza, ubicada en la calle Cobija y Ñuflo de Chávez, donde seguirán los resultados.

 

