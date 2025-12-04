Roger Vaca Díez fue reconocido por su aporte y compromiso a la Fexpocruz

El empresario Roger Vaca Díez fue distinguido con el máximo reconocimiento otorgado por la Fexpocruz, en mérito a su labor y entrega durante su gestión como presidente de la institución en 1980. Con esta distinción, Vaca Díez se convierte en uno de los 42 representantes más notables de la organización cruceña.

Durante el acto, el exmandatario recordó los inicios de la feria. “Comenzó con una muestra de productos agropecuarios, ¿quién iba a pensar que poco tiempo después se gestaría un organismo capaz de llevar adelante un emprendimiento de la nada?”, expresó insistiendo en la importancia de los orígenes de la institución.

Asimismo, pidió preservar la cercanía con la gente: “Como lo viene haciendo con entrada baja, con promociones, con todo eso, porque eso es lo que le da fuerza social a este proyecto”.

Durante el evento también se destacó al empresario cruceño Ivo Kuljis, quien lideró la institución entre 1986 y 1987, período clave para la consolidación del evento como referente regional e internacional.

El reconocimiento fue entregado la noche del lunes en un acto encabezado por el actual presidente de Fexpocruz, Jean Pierre Antelo.

