Estudiantes de la UPEA niegan estar implicados en el hallazgo de droga dentro de la universidad

Estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) exigieron una investigación imparcial y pidieron que no se manche la imagen de la institución por hechos que califican como aislados, luego de que un operativo policial hallaran cocaína en predios universitarios.

“La molestia de todos los compañeros de las 37 carreras es evidente. La Universidad Pública de El Alto, como tal, no es la que está haciendo esto. La verdad duele que a nuestra casa superior de estudios la tengan en ese punto”, manifestó uno de los dirigentes universitarios.

El hecho fue reportado por el propio zar antidrogas, quien informó que, durante un operativo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), se aprehendió a un estudiante y se decomisó aproximadamente un kilo de cocaína.

La UPEA se constituye en víctima y parte denunciante dentro del proceso de investigación iniciado contra los responsables del supuesto tráfico ilícito de drogas.

“Como base estudiantil, nosotros vamos a hacer respetar a nuestra Universidad Pública de El Alto”, agregó el dirigente.

