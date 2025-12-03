Hallan fármacos vencidos en clínica de cirujano acusado de mala praxis

La situación jurídica del cirujano plástico investigado por presunta mala praxis podría complicarse tras un reciente allanamiento a su clínica, donde el Ministerio Público encontró medicamentos vencidos.

La información fue confirmada por la abogada de la víctima principal, una mujer que pagó 10 mil dólares por una cirugía mamaria y que terminó con lesiones graves. Según la jurista, hay elementos suficientes para que el médico sea imputado por atentado contra la salud pública.

“Se lo tendría que imputar porque hay los elementos suficientes que el Ministerio Público no puede obviar”, sostuvo.

La abogada también reveló que existen al menos 10 personas afectadas, de las cuales cinco ya presentaron querella formal. La Fiscalía continúa la investigación para establecer el alcance de las irregularidades detectadas.





