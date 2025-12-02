Cirujano plástico acusado de negligencia médica se abstiene de declarar ante la Fiscalía

El cirujano plástico acusado de presunta negligencia médica se presentó este lunes ante la Fiscalía para su declaración informativa policial, pero hizo uso de su derecho constitucional a guardar silencio, negándose a proporcionar cualquier tipo de información sobre las graves acusaciones en su contra.

Al ser consultado por Res Uno sobre las denuncias, el médico se limitó a responder: "Con mi abogado, por favor. No tengo declaraciones... Me presenté como debe ser, con descargos. Lo que sea necesario para dilucidar. Que (las denuncias) sigan su curso. No doy declaraciones. Para eso está mi abogado".

"Hay un modus operandi"

Ante la comparecencia del cirujano, la víctima denunciante principal hizo un llamado a otras mujeres dañadas a sumarse a la investigación. La mujer afirmó que, aunque se trate de diferentes cirugías, existe un "modus operandi".

"Que se lo investiga a él, aunque sean diferentes cirugías, por el modus operandi, que es sacarte el dinero, dejarte chamuscada, dejarte maltratada y después humillarte y decirte que es tu culpa y que te arregla, pero te vuelve a cobrar", dijo la víctima, criticando la "prepotencia" con la que el médico supuestamente trata a quienes sufren daños.

Hasta el lugar de la Fiscalía, llegaron familiares de al menos otras dos víctimas que se sometieron a rinoplastias, para apoyar la denuncia y exponer los daños sufridos: Un familiar reveló que a su hermana le cobró 20.000 bolivianos y su nariz quedó "un poco chueca, nada estético". Además, la víctima tiene complicaciones para respirar en una de sus fosas nasales, donde tiene un coágulo. Otro pariente comentó que a una tercera afectada le cobró dos mil dólares por una cirugía que resultó en una mala cicatrización, el hueso desviado y problemas respiratorios.

Mientras tanto, la Fiscalía ha reiterado la solicitud a todas las personas afectadas para que formalicen sus denuncias y fortalezcan la investigación.

