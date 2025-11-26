“Pensé que era la única”: Nuevas víctimas denuncian daños físicos y psicológicos por mala praxis

La denuncia de una mujer que pagó 10 mil dólares por una cirugía mamaria y terminó con graves lesiones abrió la puerta a un caso que hoy ya suma varias víctimas. Lo que comenzó como un procedimiento estético en una clínica privada de la zona norte de Santa Cruz se ha convertido en un posible caso de mala praxis que involucra al cirujano plástico Raúl A.E.U., actualmente investigado por el delito de lesiones culposas, con una inminente ampliación a lesiones graves y gravísimas.

La abogada de la denunciante, Vanessa Rivero, explicó que su clienta acudió a un centro supuestamente avalado para someterse a un levantamiento de senos. Sin embargo, durante la operación el cirujano habría realizado un procedimiento no informado: la extracción de aproximadamente 10 centímetros de tejido de las axilas para reimplantarlo alrededor de la areola.

“Mi clienta jamás fue informada de que le sustraerían tejido de las axilas. Ella solo buscaba levantar los senos. El médico actuó sin su consentimiento”, afirmó Rivero.

Según la denuncia, la paciente no cicatrizó correctamente y, pese a informar reiteradamente al médico, no recibió atención adecuada. Peor aún, familiares relataron que el cirujano la habría tratado de forma despectiva y posteriormente le negó la atención en su consultorio.

A más de un año de la intervención, la mujer enfrenta cicatrices visibles, dolor, daños permanentes y deterioro emocional. Varios tratamientos láser no han logrado mejorar la apariencia de las lesiones, por lo que se prevé que deba someterse a una nueva cirugía reconstructiva.

La exposición pública del caso motivó a otras personas a contactarse con la familia y la abogada. Entre ellas, otra mujer afectada que fue al programa El Mañanero para denunciar una rinoplastia que, según afirmó, le dejó secuelas irreversibles.

“Ingresé al quirófano respirando. Fui por un tema estético y salí sin poder respirar”, relató la nueva denunciante.

La mujer asegura que, pese a advertir imperfecciones y dificultades respiratorias, el médico le pidió esperar. Con el tiempo, no solo su apariencia no mejoró, sino que su capacidad respiratoria se deterioró.

“Pensé que era la única. Por eso no denuncié antes. Pero luego otras personas me escribieron diciendo que tampoco podían respirar”, afirmó.

De acuerdo con los testimonios recolectados, podrían existir al menos cinco víctimas con resultados similares tras cirugías realizadas por el mismo profesional.

La Fiscalía ejecutó recientemente un allanamiento en la clínica donde el médico atiende, para secuestrar documentos y evidencias que respalden las acusaciones. Con estos elementos, la parte denunciante solicitará la imputación formal y una audiencia cautelar.

“Las lesiones son permanentes y requieren nuevas cirugías. Estamos frente a un daño físico, estético y psicológico severo”, concluyó la abogada Rivero.

