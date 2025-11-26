Le inyectaron aceite mineral en el rostro y la desfiguraron: hoy comienza su reconstrucción

La influencer brasileña Juliana Oliveira, conocida en redes sociales como "Juju do Pix", comenzó un largo proceso de cirugía reconstructiva para revertir las devastadoras consecuencias de un procedimiento estético clandestino que sufrió en 2017.

21 jeringas de aceite mineral

Originaria de Passo Fundo (Rio Grande do Sul), Juliana Oliveira, de 32 años, buscaba feminizar sus rasgos faciales, creyendo que recibiría rellenos seguros a base de silicona. Sin embargo, los responsables de la clínica ilegal le inyectaron 21 jeringas de una mezcla peligrosa de aceite mineral y laxantes en el rostro sin su consentimiento, según reportaron The Sun y G1.

La sustancia no autorizada causó una severa deformidad facial, hinchazón extrema y un calvario médico y emocional para la influencer, quien llegó a temer que los daños fueran irreversibles.

Las secuelas físicas provocaron una profunda exclusión social para Oliveira, dificultándole incluso encontrar empleo, lo que la obligó a depender de las redes sociales. A través de estas plataformas, compartió su dramática historia y el impacto de la deformidad, solicitando ayuda económica.

A pesar de la adversidad, Juju do Pix mantuvo su optimismo. En un video, llegó a declarar con ironía: "Si nada es seguro en esta vida, al menos me volví rubia". Aunque enfrentó controversias por las donaciones, la comunidad digital continuó brindándole un apoyo mayoritario.

La primera cirugía gratuita y la esperanza

La esperanza llegó el pasado 20 de junio, cuando Juliana se sometió a su primera cirugía reconstructiva en el Hospital Indianópolis de São Paulo, una intervención realizada gratuitamente por el cirujano Thiago Marra.

La operación, de más de cuatro horas, consistió en retirar la mayor cantidad posible de tejido afectado. El Dr. Marra explicó la complejidad del caso debido a la dureza e impregnación del aceite mineral en la piel:

"Fue una operación difícil... Podré vaciar un poco más estas zonas, pero no podemos hacerlo todo de una vez porque, de lo contrario, aparecería necrosis."

El cirujano indicó que esta es solo la primera de una serie de intervenciones que buscan restaurar la autoestima y mejorar la calidad de vida de Juliana. El caso de Juju do Pix se ha convertido en un símbolo de lucha y determinación, inspirando a miles de seguidores que esperan con ansias ver el resultado final de su transformación positiva.

