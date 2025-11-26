Autoridades del Ministerio Público, junto con la Policía, realizaron la noche de este martes un allanamiento en una clínica estética ubicada en la Radial 26, tras la denuncia de presunta mala praxis presentada por una mujer de 29 años.

La denunciante sostiene que, tras someterse a una cirugía de senos, quedó con cicatrices tanto en el pecho como en los brazos debido a un procedimiento mal realizado. Asegura haber pagado una alta suma de dinero por la intervención.

El cirujano responsable de la operación está siendo investigado por lesiones culposas y según, continuaría realizando cirugías, pese a que ya registra denuncias previas ante el Ministerio Público.

Por este motivo, se dispuso el allanamiento del establecimiento y de otro lugar donde el médico presuntamente prestaba atención.

Los investigadores inspeccionaron la clínica en busca de documentación y elementos que permitan esclarecer el caso. Se espera que en las próximas horas el fiscal asignado brinde más detalles sobre el avance del procedimiento.

