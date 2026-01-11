Bloqueos no ceden: turismo y empresarios reportan pérdidas millonarias cada día

Los bloqueos de carreteras no se levantan y continúan generando un fuerte impacto en la economía nacional, especialmente en el sector turístico, mientras el diálogo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) no logra acuerdos y las medidas de presión se radicalizan.

Hasta la noche del sábado, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 70 puntos de bloqueo en siete de los nueve departamentos del país, una cifra que se incrementó con el transcurso de la jornada y que mantiene paralizado gran parte del territorio nacional.

Las organizaciones afiliadas a la COB mantienen los bloqueos tras la ruptura del diálogo con el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 5503, que eliminó el subsidio a los combustibles.

En horas de la mañana, el inspector de la Policía Boliviana, Gunter Agudo, informó que se registraban 45 puntos de bloqueo en La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Sin embargo, durante el día se sumaron nuevos cortes en Chuquisaca y Beni, mientras que en Pando y Tarija no se reportaron bloqueos.

La quinta jornada consecutiva de medidas de presión comenzó con 56 puntos de conflicto, cifra que se elevó a 70 al cierre de la jornada. De acuerdo con el mapa de transitabilidad de la ABC, la mayor concentración de bloqueos se encuentra en el occidente del país.

La Paz es el departamento más afectado, con 29 puntos de bloqueo, seguido por Cochabamba (21), Oruro (8), Potosí (6), Santa Cruz (4) y Beni (2).

A raíz de estos bloqueos, Sucre quedó prácticamente incomunicada, debido a cinco cortes en la ruta hacia Potosí, en los sectores de Poco Poco, Millares, Otuyo y Tuereo Saavedra. A estos se sumó, la tarde del sábado, un nuevo bloqueo en el puente Méndez, en el límite departamental con Chuquisaca.

Asimismo, permanecen activos tres bloqueos en la carretera Diagonal Jaime Mendoza, donde decenas de vehículos livianos, medianos y de transporte pesado llevan varios días detenidos. Uno de los más recientes se instaló en el límite entre Ravelo (Potosí) y Sucre.

Bloqueos no dan tregua

La Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch) confirmó un bloqueo indefinido a partir de este lunes.

“A las cero horas del lunes, Chuquisaca entrará en paralización con diferentes puntos de bloqueo”, anunció su ejecutivo, Julián Romero.

Turismo en crisis

La ministra de Turismo, Cinthya Yañez, advirtió que cada día de bloqueo genera una pérdida aproximada de Bs 3,8 millones para el sector, calificando la medida como “letal” para la actividad turística.

“Bolivia aparece en los medios internacionales como un país bloqueado, y ningún turista va a venir en estas condiciones”, afirmó.

El presidente de la Federación de Guías de Turismo, Alan Huaman, denunció además que en algunos puntos de bloqueo se estaría cobrando hasta Bs 100 por turista como supuesto “aporte”.

Empresarios alertan millonarias pérdidas

Un Reporte de Afectación Económica de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) estima una pérdida diaria de Bs 93,4 millones, con impactos directos en empresas, empleo y economías locales.

El informe señala que, desde el inicio de la gestión 2026, se registran 56 conflictos sociales activos y 61 puntos de bloqueo, concentrados en un 90% en el occidente del país. Solo en Cochabamba, la afectación económica acumulada alcanza los Bs 287,1 millones, debido a su rol estratégico como eje logístico y productivo.

Transporte paralizado y riesgo de desabastecimiento

En el transporte de carga, el cierre de corredores estratégicos mantiene alimentos, insumos y mercancías detenidas, elevando costos logísticos y aumentando el riesgo de desabastecimiento y alza de precios.

En el transporte de pasajeros, la suspensión de salidas interdepartamentales limita desplazamientos laborales, educativos, médicos y familiares, reduciendo los ingresos de transportistas y de toda la cadena de movilidad.

Mientras tanto, el Gobierno reiteró su predisposición al diálogo, en tanto que la COB anunció la radicalización de las protestas, prolongando un conflicto que continúa afectando a la economía y a la población en general.

