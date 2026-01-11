Fiscalía confirma infanticidio y agresión sexual en el caso de la niña Yuvinka

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmó que Yuvinka, la niña de ocho años encontrada sin vida en el municipio cruceño de La Guardia, fue víctima de infanticidio, tras determinarse que murió por asfixia mecánica y que presentaba signos de agresión sexual.

De acuerdo con el informe forense, la causa de la muerte fue anoxia anóxica provocada por compresión cervical externa a lazo, compatible con estrangulación, además de evidenciarse indicios de violación, informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores.

La autoridad señaló que el Ministerio Público investiga el hecho por los delitos de infanticidio y violación con agravante, y aseguró que se activó una comisión especial para dar con los responsables.

“Una comisión conformada por fiscales de materia y efectivos de la Policía Boliviana se encuentra plenamente movilizada, realizando actos investigativos para identificar y capturar al o los autores materiales e intelectuales de este grave hecho que terminó con la vida de una niña de ocho años”, afirmó Zeballos, citado en un boletín institucional.

El cuerpo de Yuvinka fue encontrado la noche del viernes, en estado avanzado de descomposición, luego de que la menor fuera reportada como desaparecida días antes por su madre. Tras concluir los exámenes forenses, los restos fueron entregados este sábado a sus familiares.

Debido al estado en el que fue hallado el cuerpo, la familia decidió darle sepultura inmediata. El entierro se realizó en medio de escenas de profundo dolor, acompañadas por familiares, vecinos y compañeras de la menor.

Entre llantos y pedidos de justicia, la familia de Yuvinka exigió que el crimen no quede en la impunidad y que los responsables sean capturados y sancionados con todo el peso de la ley.

El caso ha generado consternación e indignación en la población de La Guardia y en todo el país, mientras las investigaciones continúan bajo reserva.

