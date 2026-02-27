¿Cómo combatir el Chikungunya? 5 claves de alimentación para recuperarte más rápido

El avance del Chikungunya en el país ha encendido las alarmas sanitarias. Este virus, transmitido por mosquitos, no solo provoca fiebre alta y fuerte dolor articular, sino que también suele disminuir el apetito, debilitando aún más el organismo.

Por eso, una estrategia alimenticia correcta es clave para fortalecer el sistema inmunológico y acelerar la recuperación.

A continuación, compartimos las recomendaciones de la nutricionista clínica y oncológica Eliana La Fuente Quevedo.

1️⃣ Hidratación: el pilar fundamental

Mantener una hidratación adecuada es esencial. Se recomienda consumir entre 2 y 3 litros de agua al día.

Si el paciente ha atravesado episodios de fiebre intensa, es importante reforzar con:

Sales de rehidratación oral.

Caldos naturales de pollo o verduras.

La fiebre provoca pérdida de líquidos, por lo que reponerlos correctamente ayuda a evitar complicaciones.

2️⃣ El “tridente” antiinflamatorio

El Chikungunya genera inflamación, especialmente en las articulaciones. Algunos alimentos pueden ayudar a combatirla:

Cúrcuma y jengibre: potentes antiinflamatorios naturales que pueden añadirse a comidas o infusiones.

Omega 3: presente en pescados como salmón, sardina y atún, ayuda a proteger el sistema inmunológico y reducir la inflamación.

3️⃣ Dieta blanda y de fácil digestión

Como el virus puede provocar falta de apetito y malestar general, se recomienda optar por comidas livianas.

Las carnes magras como pollo o pavo son una buena opción, así como preparaciones simples que no sobrecarguen el sistema digestivo.

4️⃣ Lo que NO debes consumir

Para evitar mayor inflamación o deshidratación, es importante eliminar:

Café, gaseosas y bebidas alcohólicas.

Alimentos ultraprocesados y enlatados, por su alto contenido de sodio.

Estos productos pueden empeorar la retención de líquidos y afectar la presión arterial.

5️⃣ Cuidado con el exceso de sodio

Aunque los enlatados son prácticos, su alto contenido de sal puede ser contraproducente durante la infección.

Optar por alimentos frescos y naturales puede marcar la diferencia en el tiempo de recuperación y ayudarte a retomar tus actividades con mayor rapidez.

Importante: Estas recomendaciones complementan el tratamiento médico, pero no lo reemplazan. Ante síntomas como fiebre alta persistente o dolor intenso, es fundamental acudir a un centro de salud.

