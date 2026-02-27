HONOR Magic8 Lite llegó a Bolivia: resistencia con récord Guinness y una batería diseñada para durar días

Un smartphone con resistencia extrema ya está disponible en el mercado boliviano. Se trata del HONOR Magic8 Lite, un dispositivo diseñado para elevar los estándares de durabilidad, rendimiento y autonomía en su categoría. Como parte de la reconocida Magic Series, HONOR presenta un equipo que combina ingeniería avanzada resistente a caídas y al agua, una batería de larga duración y funciones inteligentes orientadas a optimizar la experiencia diaria. Con 512GB de almacenamiento y tecnología NFC, el Magic8 Lite se posiciona como una de las propuestas más completas y robustas dentro de su segmento en el país.

El dispositivo obtuvo el Guinness World Record por la caída a mayor altura de un smartphone, tras ser lanzado desde una altura de 6.1 metros en Dubái el pasado 29 de septiembre. La prueba fue ejecutada bajo supervisión oficial de Guinness World Records, garantizando trazabilidad y verificación técnica del proceso. El equipo fue sometido a caída libre desde gran altitud, exponiéndose a variaciones de presión atmosférica, fricción aerodinámica y choque de impacto final, manteniendo su integridad estructural. Este hito posiciona al Magic8 Lite como uno de los smartphones con validación pública más extrema en materia de resistencia física dentro de su segmento.

“Haber obtenido el Guinness World Record por la caída a mayor altura de un smartphone, tras ser lanzado desde 6.1 metros, demuestra que su arquitectura estructural está preparada para enfrentar variaciones de presión, fricción y un impacto real manteniendo su integridad. Este logro confirma que estamos ante el dispositivo más resistente de nuestro portafolio”, señaló Melisa Paz, Gerente de Marketing de HONOR.

En materia de protección, el Magic8 Lite incorpora certificaciones IP69K, IP69 e IP68, estándares que garantizan resistencia al polvo, inmersión prolongada en agua y exposición a chorros de agua a alta presión y temperatura, un nivel de protección habitual en entornos industriales. Su estructura interna integra una arquitectura de seis capas con tecnología avanzada de absorción de impactos, capaz de soportar caídas de hasta 2,5 metros sobre superficies duras, reforzando su propuesta como equipo preparado para condiciones exigentes.

“El consumidor boliviano hoy prioriza durabilidad real y autonomía extendida. El Magic8 Lite responde a esa necesidad con certificaciones que normalmente no vemos en esta gama. Es un producto que redefine expectativas en los puntos de venta”, afirmó Gary Gil, Gerente de Retail de HONOR.

En fotografía, el HONOR Magic8 Lite incorpora un sensor Ultra-Sensing de 108MP con apertura f/1.75 y doble estabilización OIS + EIS, junto con la certificación CIPA 5.0, ideal para capturar fotos y videos estables incluso en condiciones complejas. La experiencia se completa con herramientas de IA generativa, como borrador, recorte y expansión de imágenes, además de funciones de retoque facial y corrección de ojos cerrados.

Impulsado por la plataforma Qualcomm® Snapdragon® 6 Gen 4, el HONOR Magic8 Lite ofrece un equilibrio óptimo entre rendimiento y eficiencia energética, permitiendo un funcionamiento fluido incluso en multitarea y aplicaciones exigentes. Gracias a la tecnología RAM Turbo, el dispositivo amplía su memoria hasta 16GB (8GB físicos + 8GB virtuales).

Autonomía y tecnología Silicon-Carbon

Otro de los atributos destacados es su batería de 8300mAh, una de las más altas en su segmento. El Magic8 Lite incorpora tecnología Silicon-Carbon, que permite mayor densidad energética y una vida útil estimada en seis años o aproximadamente 1000 ciclos de carga. El equipo también integra carga reversible por cable de 7.5W, permitiendo alimentar otros dispositivos en situaciones de emergencia. “La resistencia no solo es externa. La autonomía también es parte de esa fortaleza. Con 8300mAh, el usuario puede enfrentar jornadas intensas sin depender constantemente de un enchufe”, explicó Paz.

El Magic8 Lite complementa su durabilidad con un ecosistema de funciones impulsadas por la inteligencia artificial de HONOR, orientadas a mejorar la experiencia cotidiana. Entre sus herramientas se encuentran: Borrador IA, Recorte IA, traducción de llamadas en tiempo real, Magic Portal.

El ecosistema se amplía con HONOR Earbuds Clip

Como parte del ecosistema y de los nuevos lanzamientos de la marca, HONOR presentó también los HONOR Earbuds Clip en color negro, una propuesta de audio diseñada para acompañar el uso diario con un diseño de clip abierto que prioriza un ajuste cómodo a la oreja. En performance, ofrecen hasta 36 horas de autonomía total (con 7 horas por ciclo), además de doble micrófono con IA para mejorar la captura de voz y cancelación de ruido ENC, optimizando llamadas y reuniones incluso en entornos con ruido.

Tecnología puesta a prueba en vivo

El Reto Legendario no fue solo una presentación técnica y una competencia de resistencia, también fue una puesta en escena diseñada para que los propios creadores de contenido validaran públicamente las capacidades del dispositivo bajo presión. Las dinámicas del circuito permitieron observar el comportamiento del equipo en escenarios de exigencia física, reforzando el concepto de resistencia total que define al Magic8 Lite.

La actividad reunió a reconocidos creadores de contenido que participaron en un circuito de pruebas de alta competencia, concebido para evidenciar la durabilidad estructural del equipo frente a impactos, presión, agua y condiciones exigentes. El evento fue conducido por los hosts: Marco Antelo, Alvinich y Malena Pérez, quienes acompañaron las distintas dinámicas y retos en vivo. El circuito estuvo integrado por cinco parejas de influencers, quienes enfrentaron pruebas físicas y técnicas alineadas al concepto de resistencia extrema del dispositivo:

El HONOR Magic8 Lite se encuentra disponible en Bolivia en colores Negro Medianoche, Verde Esmeralda y Dorado Amanecer. Como parte de su compromiso con la durabilidad, HONOR ofrece una garantía de 12 meses desde el momento de la compra para: cambio de pantalla principal y cambio de parte posterior, y una garantía de 6 meses por daños causados por el agua.

