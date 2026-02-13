El ‘efecto carnaval’ de PACEÑA se apodera de Santa Cruz: Una explosión de identidad y ritmo

Las calles de Santa Cruz se llenan de color, música y alegría. El corso se convierte en el escenario donde la tradición se vive con más fuerza. Es el momento en el que las comparsas y el pueblo se encuentran para celebrar lo que somos y lo que compartimos.



Por eso PACEÑA te invita a vivir el Efecto Carnaval en su máxima expresión, acompañando la fiesta más esperada del Oriente boliviano desde el Corso, donde estará presente para acompañar esta experiencia, alegrando cada momento y recordándonos que el Carnaval Cruceño es parte de nuestra identidad.



Y cuando el ritmo te alcance, cuando la música te envuelva y la emoción se sienta en el aire, quedará claro que no hay forma de escapar del Efecto Carnaval con PACEÑA.



Porque cuando se trata de nuestras tradiciones, no hay nada mejor que lo nuestro.

Esa energía desbordante se siente en cada rincón, la celebración con una PACEÑA refuerza los lazos de amistad y tradición que nos unen. Es un sentimiento que conecta generaciones bajo el cielo cruceño, celebrando con orgullo la herencia que llevamos en el alma.

Al final, lo que perdura es la alegría de compartir lo auténtico mientras el sabor de nuestra tierra acompaña cada risa y cada baile. El 'Efecto Carnaval' nos recuerda que no hay nada más grande que nuestra identidad cuando se celebra con el corazón.

PACEÑA celebra el Carnaval con una edición de lujo

Para este 2026, Paceña celebra esa fuerza cultural que recorre Bolivia de punta a punta, con una edición de lujo, transformando momentos simples en recuerdos inolvidables. No se trata solo de una fiesta, sino de una experiencia que conecta con nuestras raíces, nuestras danzas, nuestras costumbres y esa manera tan nuestra de festejar.

