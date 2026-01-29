DEEPAL revoluciona con los nuevos G318 y S05, vehículos híbridos inteligentes

Bajo el concepto "Dos Mundos, un Futuro", Deepal, la marca de Changan enfocada en vehículos de nuevas energías, introduce dos modelos eléctricos de rango extendido que brindarán la opción de combinar y disfrutar de la aventura extrema del campo y la sofisticación urbana, redefiniendo los estándares de la movilidad electrificada.

Con el respaldo de IMCRUZ, distribuidor oficial de Deepal, presenta una propuesta diseñada para quienes buscan tecnología de vanguardia y diseño de alto nivel, con sus dos modelos: el G318 y el S05.

Esta presentación marca un hito porque al introducir la tecnología de rango extendido (REEV) es posible conducir en modo eléctrico en el día a día, y reservar el motor a gasolina como respaldo para viajes largos (para cuando la batería se agote), garantizando que la movilidad y la tranquilidad del usuario no dependan exclusivamente del abastecimiento de carburantes.

"Bolivia tiene una geografía diversa que exige versatilidad. Con el lanzamiento de los nuevos G318 y S05, DEEPAL presenta dos vehículos con personalidades distintas con los que se pueden recorrer terrenos extremos y también disfrutar de las calles de la ciudad, gracias a la tecnología de rango extendido. Bajo el concepto 'Dos Mundos. Un Futuro', entregamos dos soluciones de movilidad con una tecnología que se adapta a cualquier estilo de vida", afirmó Diego Roca, Brand Manager de Changan.

El G318, ideal para quienes tienen un espíritu explorador. Este vehículo es un SUV premium con tracción 4x4 diseñado para dominar terrenos difíciles. Con una potencia total de 433 HP, este modelo es para quienes tienen un espíritu aventurero. Gracias a su torque de 572 lb-ft, acelera de 0 a 100 km/h en solo 6.3 segundos. Su autonomía combinada de 938 km asegura que ningún destino sea inalcanzable. En su interior, se puede ver una fusión entre lujo y tecnología con sistemas de seguridad ADAS de última generación.

Asimismo, está el modelo S05, aliado inteligente para la ciudad. Combina eficiencia y el estilo contemporáneo, para disfrutar del entorno urbano. El SUV high-tech se destaca por una autonomía combinada de hasta 1,129 km, tiene 18 asistencias para la conducción, lo que brinda mayor seguridad. En su interior hay un ecosistema digital con una pantalla de 15.4" y proyección de realidad aumentada HUD en el parabrisas. También tiene frenado de emergencia autónomo y alertas inteligentes, el S05 convierte cada trayecto cotidiano en una experiencia elegante y segura.

"Además de presentar nuevos modelos, Deepal quiere ofrecer una solución de movilidad con respaldo sólido. El G318 y el S05 representan dos personalidades distintas bajo una misma visión de futuro, garantizando que el conductor boliviano tenga lo mejor de la ingeniería actual con la garantía y seguridad que solo Imcruz y Changan pueden brindar", concluyó Roca.

RESPALDO Y GARANTÍA DE IMCRUZ

Tanto el Deepal S05 como el Deepal G318 llegan al país con la garantía y el respaldo total de IMCRUZ, el grupo automotriz líder en Bolivia. Esto garantiza servicio técnico especializado, repuestos originales, talleres certificados y atención postventa en el eje troncal del país, además de todo el asesoramiento que necesitas para vivir la experiencia Deepal- Changan.

