“Limpia” para La Verde: chamán realiza ritual para atraer suerte a Bolivia rumbo al Mundial

La ilusión mundialista también se juega fuera de la cancha. En Monterrey, "Chipi" Caballero, enviado especial de Red Uno, participó en un ritual espiritual junto a un chamán con el objetivo de atraer buenas energías para la selección boliviana antes del decisivo repechaje rumbo al Mundial.

Durante el encuentro, el chamán realizó una “limpia” espiritual, una práctica ancestral que busca eliminar energías negativas y atraer fortuna.

“Es de la época de nuestros ancestros. Con la limpia se quitan las malas vibras, el estrés y todo lo negativo”, explicó el guía espiritual mientras realizaba el ritual.

El curioso momento se vivió en la previa del compromiso que disputará la Selección de fútbol de Bolivia frente a la Selección de fútbol de Surinam por el repechaje intercontinental.

El partido clave rumbo al Mundial

Bolivia y Surinam se enfrentarán por la primera fase del repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro se disputará el 26 de marzo en el Estadio BBVA, en Monterrey, uno de los escenarios elegidos para este camino hacia el Mundial.

Un duelo histórico

El partido es clave para ambos seleccionados. La Selección de fútbol de Bolivia busca volver a un Mundial después de 32 años, desde su histórica participación en Copa Mundial de la FIFA 1994.

Por su parte, la Selección de fútbol de Surinam intentará hacer historia y alcanzar su primera clasificación a una Copa del Mundo.

El ganador de este duelo avanzará a la final del repechaje, donde se enfrentará a la Selección de fútbol de Irak por el último cupo al Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play